Кузин об утилизации 500 000 доз AstraZeneca: Антивакцинаторы говорят о тромбозе

В Украине многие не хотят вакцинироваться Vaxzevria (AstraZeneca) из-за большого интервала между прививками, "антивакцинаторских настроений" и рассказов о тромбозе. Об этом в интервью изданию Главком заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, комментируя истечение срока годности у 500 000 доз.

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Кузин сообщил об утилизации партий AstraZeneca, срок годности которых заканчивался в конце октября – было уничтожено около 500 000 доз. Он отметил, что Украина получила вакцины в рамках международной гуманитарной помощи, и деньги налогоплательщиков на нее не использовали.

Кузин назвал несколько причин, почему люди не хотят вакцинироваться второй дозой AstraZeneca. Прежде всего, по его словам, это большой интервал между прививками (от четырех до 12 недель).

"И, несмотря на то, что Минздрав рекомендовал использовать минимальные интервалы между введением двух доз вакцины, к сожалению, часто встречаем случаи, когда применялся максимальный интервал. Такова проблема именно этой вакцины", – сказал главный санврач.

Второй причиной, почему люди не выбирают AstraZeneca, Кузин считает "антивакцинаторские настроения".

"Антивакцинаторы говорят о тромбозах, связанных с введением AstraZeneca. Но многие их сообщения не подкреплены какой-либо доказательной базой, научными исследованиями. Хотя таких сообщений в инфополе было достаточно, чтобы дискредитировать вакцину", – заявил главный санврач.

В Украине есть еще около 800 000 доз AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября, но главный санврач считает, что с нынешними темпами вакцинации шансов на ее утилизацию немного.

Кузин также сообщил, что других случаев утилизации вакцин, которые приходили как гуманитарная помощь, в Украине не было. Однако есть партия Pfizer, которая находится на карантине, так как была доставлена ​​с нарушением холодовой цепи. Она ехала в Харьков. Сейчас идет судебный процесс между логистом и поставщиком, речь идет об утилизации 34 000 доз.

5 ноября 2021 года сообщалось, что во Львовской области закончился срок годности у около 40 000 доз AstraZeneca.

9 ноября в ответ на запрос LIGA.net Минздрав сообщил об утилизации около 500 000 доз "астразенеки", срок годности которых заканчивался 31 октября. Точное количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионах.

Минздрав сообщил об утилизации около 500 000 доз "астразенеки", срок годности которых заканчивался 31 октября. Точное количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионах. Также МОЗ сообщил LIGA.net, какие вакцины сейчас есть в Украине, сколько доз, и когда истекает срок годности.

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Оксана Житнюк

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