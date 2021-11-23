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COVID-19. В Украине полностью вакцинированы более 10 млн человек

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 10:24
COVID-19. В Украине полностью вакцинированы более 10 млн человек - Фото
Вакцинация от коронавируса в Украине (фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

В Украине полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 10 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным МОЗ, по состоянию на сегодня, 23 ноября, две дозы вакцины от COVID-19 получили 10 025 360 человек. Хотя бы одной дозой привились 12 914 333 украинца.

За последний день прививки сделали 270 258 человек, 191 051 из них – второй дозой.

Разбивка по вакцинам за весь период кампании:

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 430 815 вакцинированных;

- CoronaVac (Sinovac) – 4 226 441;

- AstraZeneca/Oxford – 1 558 498;

- Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

- Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680;

- Spikevax (Moderna) – 13 388.

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Разбивка по вакцинам за сутки:

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 122 575;

- CoronaVac (Sinovac) – 104 134;

- AstraZeneca/Oxford – 30 161.

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Оксана Житнюк
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вакцинация коронавирус COVID-19
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