COVID-19. В Украине полностью вакцинированы более 10 млн человек
В Украине полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 10 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По данным МОЗ, по состоянию на сегодня, 23 ноября, две дозы вакцины от COVID-19 получили 10 025 360 человек. Хотя бы одной дозой привились 12 914 333 украинца.
За последний день прививки сделали 270 258 человек, 191 051 из них – второй дозой.
Разбивка по вакцинам за весь период кампании:
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 430 815 вакцинированных;
- CoronaVac (Sinovac) – 4 226 441;
- AstraZeneca/Oxford – 1 558 498;
- Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
- Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680;
- Spikevax (Moderna) – 13 388.
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Разбивка по вакцинам за сутки:
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 122 575;
- CoronaVac (Sinovac) – 104 134;
- AstraZeneca/Oxford – 30 161.
- 22 ноября в Украине выявили 12 729 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7464). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.
- По данным Госстата, коронавирус – третья самая частая причина смертей украинцев в январе-сентябре 2021-го после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
- Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. В последние дни число выздоровевших превышает количество новых заболевших.
- Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных от COVID-19 в желтых зонах.
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