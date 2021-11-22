Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев. В "лидерах" – инсульт, рак, COVID-19

Государственная служба статистики опубликовала данные по количеству смертей украинцев за январь-сентябрь 2021 года, указав причины. Об этом сообщается на сайте Госстата.

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За девять месяцев 2021 года умерло 487 855 граждан страны, за сентябрь – 48 425 человек.

Чаще всего люди умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Причинами летальных исходов становились болезни органов пищеварения, дыхания, в том числе грипп и бактериальная пневмония.

COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место, он с января по сентябрь унес жизни 40 014 наших соотечественников.

Украинцы умирали в этом году от инфекционных заболеваний, туберкулеза, а СПИД стал причиной гибели 1 712 украинцев.

Свыше 20 000 граждан умерли в результате внешних причин: ДТП, утопление, пожары, отравления, самоубийства, убийства.

В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев.

18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.

Год назад Государственная служба статистики запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", дублирующие все статистические показатели, которые служба публикует на своем официальном сайте.

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Яна Катасонова

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