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Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев. В "лидерах" – инсульт, рак, COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 15:41
Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев. В
Иллюстративное фото: pixabay.com

Государственная служба статистики опубликовала данные по количеству смертей украинцев за январь-сентябрь 2021 года, указав причины. Об этом сообщается на сайте Госстата.

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За девять месяцев 2021 года умерло 487 855 граждан страны, за сентябрь – 48 425 человек.

Чаще всего люди умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Причинами летальных исходов становились болезни органов пищеварения, дыхания, в том числе грипп и бактериальная пневмония.

COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место, он с января по сентябрь унес жизни 40 014 наших соотечественников.

Украинцы умирали в этом году от инфекционных заболеваний, туберкулеза, а СПИД стал причиной гибели 1 712 украинцев.

Свыше 20 000 граждан умерли в результате внешних причин: ДТП, утопление, пожары, отравления, самоубийства, убийства.

  • В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев. 
  • 18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.
  • Год назад Государственная служба статистики запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", дублирующие все статистические показатели, которые служба публикует на своем официальном сайте.

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Яна Катасонова
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Госстат смертность статистика COVID-19
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