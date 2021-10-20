У коронавируса третье место. Опубликована статистика причин смерти украинцев с начала года

За первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев. Об этом свидетельствуют данные сводной таблицы Госстата "Количество умерших по причинам смерти в январе-августе 2021 года", опубликованной на сайте ведомства.

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По данным Госстата, с января по август 2021 года умерли 439 430 украинцев.

Наиболее распространенная причина смерти – болезни системы кровообращения, из-за которых умерли 276 070 человек. Из них 192 343 украинца лишились жизни в связи с ишемической болезнью сердца, а 53 470 – в связи с цереброваскулярной болезнью (инсультом).

На втором месте в качестве причины смерти оказались новообразования – из-за них умерли 49 448 человек, в том числе 49 021 человек умер из-за злокачественных опухолей.

Третье место среди причин смерти у COVID-19 – от ковида с января по август этого года умерли 37 077 украинцев.

Таблица Госстата – основные причины смертности выделены красными рамками:

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Наталия Медведева

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