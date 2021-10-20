У коронавируса третье место. Опубликована статистика причин смерти украинцев с начала года
За первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев. Об этом свидетельствуют данные сводной таблицы Госстата "Количество умерших по причинам смерти в январе-августе 2021 года", опубликованной на сайте ведомства.
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По данным Госстата, с января по август 2021 года умерли 439 430 украинцев.
Наиболее распространенная причина смерти – болезни системы кровообращения, из-за которых умерли 276 070 человек. Из них 192 343 украинца лишились жизни в связи с ишемической болезнью сердца, а 53 470 – в связи с цереброваскулярной болезнью (инсультом).
На втором месте в качестве причины смерти оказались новообразования – из-за них умерли 49 448 человек, в том числе 49 021 человек умер из-за злокачественных опухолей.
Третье место среди причин смерти у COVID-19 – от ковида с января по август этого года умерли 37 077 украинцев.
Таблица Госстата – основные причины смертности выделены красными рамками:
- Вчера в Украине выявили более 19 000 заболевших COVID-19. Больше всего – в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.
- 18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- С 23 октября в красную зону входит Сумская область.
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