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Риск ковид-смерти в среднем возрасте в 100 раз выше, чем от ДТП: статистика по возрастам

22.01.2021, 11:43
Риск ковид-смерти в среднем возрасте в 100 раз выше, чем от ДТП: статистика по возрастам - Фото
Фото: ЕРА

Коронавирусная болезнь COVID-19, вопреки распространенному мнению, опасна не только для пожилых, но и для людей среднего возраста. Об этом пишут, показывая соответствующие статистические графики, авторы опубликованного в European Journal of Epidemiology исследования от Дартмутского колледжа.

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Они проанализировали более 1000 исследовательских работ и правительственных документов до 18 сентября 2020 года. В итоговый пул вошли всего 27 исследований, репрезентативных для населения в целом и охватывающих 34 географические точки в США, Канаде, Азии и Европе.

Чем старше человек, тем выше риск получить летальный исход при ковиде. Вероятность того, что заболевание станет смертельным, составляет всего 0,002% в возрасте 10 лет, 1 случай на 10 000 в возрасте 25 лет, 1 на 100 – в 60 лет, 1 на 40 – в 70 лет, и >10% – в возрасте 80 лет и выше.

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"Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 примерно в 100 раз выше, чем смерти в ДТП, и гораздо опаснее, чем сезонный грипп", – подчеркивается в статье, анализирующей летальность болезни в странах с развитой экономикой.

Таблица: Journal of Epidemiology

Почти 40% смертей от COVID-19 в США произошло среди людей в возрасте от 45 до 74 лет, и почти 60% – среди тех, кто старше 75 лет. Дети и молодые люди младше 45 лет составляют ~3% ковидных смертей среди американцев.

Авторы предостерегают: вакцинация охватит основную массу людей в развитых странах не ранее, чем через несколько месяцев, и "нам нужно пройти этот период как можно безопаснее: с ношением масок, соцдистанцированиеи и мытьем рук".

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Евгений Пилипенко
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