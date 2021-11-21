Коронавирус. В Украине более 10 500 новых заболевших – данные по Киеву и областям
За прошедшие сутки в Украине выявили 10 635 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 250), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) областях, в Киеве – 559 новых инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки по всей стране умерли 377 больных коронавирусом (днем ранее – 664), выздоровели – 14 450 (21 979), были госпитализированы – 4048 (3594).
Было сделано 66 272 теста (99 130). Методом ПЦР – 30 741 (49 485), ИФА – 5873 (11 843), экспресс-тестов на антиген – 29 658 (37 802).
На утро 21 ноября в Украине выявили 3 332 943 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 81 272 человека, выздоровели – 2 762 950.
Читайте также: Бустер после курса CoronaVac. Что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 559 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1484);
Винницкая область – 499 (776);
Волынская – 302 (652);
Днепропетровская – 1242 (1870);
Донецкая – 416 (1010);
Житомирская – 452 (547);
Закарпатская – 289 (519);
Запорожская – 653 (1027);
Ивано-Франковская – 543 (570);
Киевская – 519 (965);
Кировоградская – 196 (234);
Луганская – 42 (255);
Львовская – 288 (1017);
Николаевская – 693 (907);
Одесская – 655 (840);
Полтавская – 361 (931);
Ровенская – 279 (661);
Сумская – 451 (461);
Тернопольская – 297 (336);
Харьковская – 284 (657);
Херсонская – 191 (222);
Хмельницкая – 598 (735);
Черкасская – 260 (704);
Черновицкая – 158 (203);
Черниговская – 408 (667).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- Украина прошла пик осенней волны коронавируса, все чаще за сутки фиксируют больше выздоровевших, чем новых заболевших.
- В то же время в красной зоне карантина остаются Киев и 18 областей.
- Минздрав хочет ужесточить карантин в желтой зоне для невакцинированных от коронавируса.
Читайте также: Переболевшие vs вакцинированные – что с защитой от повторного заболевания: данные CDC
Комментарии