Коронавирус. В Украине более 10 500 новых заболевших – данные по Киеву и областям

За прошедшие сутки в Украине выявили 10 635 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 250), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) областях, в Киеве – 559 новых инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 377 больных коронавирусом (днем ранее – 664), выздоровели – 14 450 (21 979), были госпитализированы – 4048 (3594).

Было сделано 66 272 теста (99 130). Методом ПЦР – 30 741 (49 485), ИФА – 5873 (11 843), экспресс-тестов на антиген – 29 658 (37 802).

На утро 21 ноября в Украине выявили 3 332 943 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 81 272 человека, выздоровели – 2 762 950.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 559 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1484);

Винницкая область – 499 (776);

Волынская – 302 (652);

Днепропетровская – 1242 (1870);

Донецкая – 416 (1010);

Житомирская – 452 (547);

Закарпатская – 289 (519);

Запорожская – 653 (1027);

Ивано-Франковская – 543 (570);

Киевская – 519 (965);

Кировоградская – 196 (234);

Луганская – 42 (255);

Львовская – 288 (1017);

Николаевская – 693 (907);

Одесская – 655 (840);

Полтавская – 361 (931);

Ровенская – 279 (661);

Сумская – 451 (461);

Тернопольская – 297 (336);

Харьковская – 284 (657);

Херсонская – 191 (222);

Хмельницкая – 598 (735);

Черкасская – 260 (704);

Черновицкая – 158 (203);

Черниговская – 408 (667).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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