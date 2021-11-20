Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд больше выздоровевших, чем выявленных заболевших

За сутки 19 ноября в Украине выявили 18 250 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 050). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди заболевших – 380 врачей и 1463 детей.

За сутки умерли 664 инфицированных (днем ранее – 725), выздоровели – 21 979 (22 304), были госпитализированы – 3594 (3637).

Было сделано 99 130 тестов (111 735).

На утро 20 ноября в Украине выявили 3 322 308 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 80 895 инфицированных, выздоровели – 2 748 500.

Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в областях желтой зоны. В красной зоне карантина находятся Киев и 18 областей.

Исследование реальной эффективности вакцин в Украине показало: вакцинированные одной дозой на 67% реже непривитых попадают в больницы с коронавирусом, двумя дозами – на 87%.

По данным соцопроса группы Рейтинг, 46% совершеннолетних украинцев говорят, что вакцинировались от COVID-19 хотя бы одной дозой.

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Владислав Сердюк

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