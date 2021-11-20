Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд больше выздоровевших, чем выявленных заболевших
20.11.2021, 08:16
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
За сутки 19 ноября в Украине выявили 18 250 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 050). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших – 380 врачей и 1463 детей.
За сутки умерли 664 инфицированных (днем ранее – 725), выздоровели – 21 979 (22 304), были госпитализированы – 3594 (3637).
Было сделано 99 130 тестов (111 735).
На утро 20 ноября в Украине выявили 3 322 308 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 80 895 инфицированных, выздоровели – 2 748 500.
- Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в областях желтой зоны. В красной зоне карантина находятся Киев и 18 областей.
- Исследование реальной эффективности вакцин в Украине показало: вакцинированные одной дозой на 67% реже непривитых попадают в больницы с коронавирусом, двумя дозами – на 87%.
- По данным соцопроса группы Рейтинг, 46% совершеннолетних украинцев говорят, что вакцинировались от COVID-19 хотя бы одной дозой.
Читайте также: Мутант дельта-штамма. У британцев хорошие новости: он реже вызывает симптомы COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии