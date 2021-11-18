Мутант дельта-штамма. У британцев хорошие новости: он реже вызывает симптомы COVID-19

Потенциально более заразная разновидность дельта-штамма коронавируса AY.4.2, которую несколько недель назад "распиарили" в СМИ, реже приводит к развитию симптомов COVID-19, чем "классическая" дельта. Об этом говорится в выводах к исследованию Имперского колледжа Лондона.

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За период исследования была проведена генетическая расшифровка тысяч образцов от зараженных: во всех обнаружен дельта-вариант коронавируса или его подварианты. При этом 11,8% всех образцов относились к подварианту AY.4.2.

Исходя из имеющихся предварительных данных, считается, что AY.4.2 чуть более эффективно заражает, чем родительский дельта-штамм. Однако не было доказано, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание или сильнее уклоняется от вакцинального иммунитета (и иммунитета переболевших), чем дельта.

Авторы исследования отмечают, что только треть из инфицированных AY.4.2 имела "типичные" симптомы COVID-19 – по сравнению с почти половиной заболевших "классической" дельтой.

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При этом две трети людей с AY.4.2 не имели никаких симптомов – по сравнению с более чем тремя четвертями людей с "классической" дельтой.

"Люди, инфицированные AY.4.2, с меньшей вероятностью имели какие-либо симптомы. Также была меньшая вероятность, что у них будут "классические" симптомы (потеря или изменение обоняния или вкуса, повышенная температура, новый постоянный кашель)", – подытожили ученые.

Также в рамках этого исследования было показано, что бустерная доза снижает риск заражения у взрослых на две трети по сравнению с людьми, получившими две дозы.

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Евгений Пилипенко

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