UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мутант дельта-штамма. У британцев хорошие новости: он реже вызывает симптомы COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 09:30
Мутант дельта-штамма. У британцев хорошие новости: он реже вызывает симптомы COVID-19 - Фото
Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)

Потенциально более заразная разновидность дельта-штамма коронавируса AY.4.2, которую несколько недель назад "распиарили" в СМИ, реже приводит к развитию симптомов COVID-19, чем "классическая" дельта. Об этом говорится в выводах к исследованию Имперского колледжа Лондона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За период исследования была проведена генетическая расшифровка тысяч образцов от зараженных: во всех обнаружен дельта-вариант коронавируса или его подварианты. При этом 11,8% всех образцов относились к подварианту AY.4.2.

Исходя из имеющихся предварительных данных, считается, что AY.4.2 чуть более эффективно заражает, чем родительский дельта-штамм. Однако не было доказано, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание или сильнее уклоняется от вакцинального иммунитета (и иммунитета переболевших), чем дельта.

Авторы исследования отмечают, что только треть из инфицированных AY.4.2 имела "типичные" симптомы COVID-19 – по сравнению с почти половиной заболевших "классической" дельтой.

Читайте также: Переболевшие vs вакцинированные – что с защитой от повторного заболевания: данные CDC

При этом две трети людей с AY.4.2 не имели никаких симптомов – по сравнению с более чем тремя четвертями людей с "классической" дельтой.

"Люди, инфицированные AY.4.2, с меньшей вероятностью имели какие-либо симптомы. Также была меньшая вероятность, что у них будут "классические" симптомы (потеря или изменение обоняния или вкуса, повышенная температура, новый постоянный кашель)", – подытожили ученые.

Нажмите выше, чтобы увеличить таблицу

Также в рамках этого исследования было показано, что бустерная доза снижает риск заражения у взрослых на две трети по сравнению с людьми, получившими две дозы.

Читайте также: Кто виноват во вспышках COVID-19 в Украине. 40% украинцев считают, что "никто" – опрос 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
симптомы исследование заражение инфекция коронавирус COVID-19 штамм вирулентность
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 