В Киеве ослабляют карантин: школы возобновят очную работу с понедельника

В Киеве с понедельника возобновят работу школ, которые сейчас закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, соответствующее решение было принято городской Комиссией ТЭБ и ЧС. Очная работа школ будет возобновлена для всех классов с понедельника, 22 ноября.

Киев сейчас находится в красной зоне карантина. В ней учреждения образования могут работать, если 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат.

В Киеве действует карантин красной зоны с 1 ноября, школы перешли на дистанционную форму обучения. В столице карантин строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус.

Столичные власти прогнозировали, что Киев пробудет в красной зоне карантина как минимум месяц.

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Марк Сировой

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