В Киеве ослабляют карантин: школы возобновят очную работу с понедельника
17.11.2021, 11:48
Дезинфекция в школе (Фото: пресс-служба ГСЧС в Житомирской области)
В Киеве с понедельника возобновят работу школ, которые сейчас закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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По словам Кличко, соответствующее решение было принято городской Комиссией ТЭБ и ЧС. Очная работа школ будет возобновлена для всех классов с понедельника, 22 ноября.
Киев сейчас находится в красной зоне карантина. В ней учреждения образования могут работать, если 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат.
- В Киеве действует карантин красной зоны с 1 ноября, школы перешли на дистанционную форму обучения. В столице карантин строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус.
- Столичные власти прогнозировали, что Киев пробудет в красной зоне карантина как минимум месяц.
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