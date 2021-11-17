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В Киеве ослабляют карантин: школы возобновят очную работу с понедельника

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 11:48
В Киеве ослабляют карантин: школы возобновят очную работу с понедельника - Фото
Дезинфекция в школе (Фото: пресс-служба ГСЧС в Житомирской области)

В Киеве с понедельника возобновят работу школ, которые сейчас закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, соответствующее решение было принято городской Комиссией ТЭБ и ЧС. Очная работа школ будет возобновлена для всех классов с понедельника, 22 ноября.

Киев сейчас находится в красной зоне карантина. В ней учреждения образования могут работать, если 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат.

В Киеве ослабляют карантин: школы возобновят очную работу с понедельника

Читайте также: Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в желтой зоне

Марк Сировой
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