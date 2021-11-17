Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в желтой зоне
Минздрав хочет ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Ведомство предлагает ввести обязательную полную вакцинацию от COVID-19 для работников и посетителей в желтой зоне карантина, заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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По его словам, сейчас Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине.
"Они будут предусматривать, что и в желтом уровне эпидопасности для работы в карантинных ограничениях, необходимо будет иметь полный курс вакцинации. Как для работников, так и посетителей", – сказал он.
Ляшко не уточнил, какие сферы экономики затронет требование вакцинации. Он также не сказал, когда стоит ожидать новых ограничений.
Сейчас требование о наличии зеленого COVID-сертификата для работников и клиентов действует в красной зоне карантина.
- Сейчас красная зона карантина действует в Киеве и 17 областях, завтра красную зону пополнит Винницкая область. В Киеве карантин строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус.
- Президент Владимир Зеленский пообещал по 1000 грн вакцинированным двумя дозами от коронавируса. Выплаты начнутся с 19 декабря. Деньги не будут выдавать наличными, своего рода "депозит" можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Средства на эту программу выделят из фонда поддержки предпринимательства.
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