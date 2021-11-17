Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в желтой зоне

Минздрав хочет ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Ведомство предлагает ввести обязательную полную вакцинацию от COVID-19 для работников и посетителей в желтой зоне карантина, заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине.

"Они будут предусматривать, что и в желтом уровне эпидопасности для работы в карантинных ограничениях, необходимо будет иметь полный курс вакцинации. Как для работников, так и посетителей", – сказал он.

Ляшко не уточнил, какие сферы экономики затронет требование вакцинации. Он также не сказал, когда стоит ожидать новых ограничений.

Сейчас требование о наличии зеленого COVID-сертификата для работников и клиентов действует в красной зоне карантина.

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Марк Сировой

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