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Коронавирус. Винницкую область переводят в красную зону: что запретят

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 18:34
Коронавирус. Винницкую область переводят в красную зону: что запретят - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Максим Шипенков/EPA)

Винницкую область с 18 ноября переводят в красную зону карантина из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что решение о переводе области было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

Немчинов напомнил, что в красной зоне карантина запрещены работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п. 

Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Также на полностью вакцинированных не будут действовать ограничения для межрегиональных перевозок. 

Скриншот: Олег Немчинов/Telegram

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Елизавета Кумбер
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винницкая область вакцинация эпидемия коронавирус COVID-19
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