Коронавирус. Винницкую область переводят в красную зону: что запретят
15.11.2021, 18:34
Иллюстративное фото (Фото: Максим Шипенков/EPA)
Винницкую область с 18 ноября переводят в красную зону карантина из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что решение о переводе области было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.
Немчинов напомнил, что в красной зоне карантина запрещены работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.
Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Также на полностью вакцинированных не будут действовать ограничения для межрегиональных перевозок.
- Сейчас красная зона карантина действует в Киеве и 17 областях. В Киеве карантин строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус. Штраф – от 17 000 грн.
- Ученые НАН говорят, что Украина, похоже, прошла осенний пик волны коронавируса.
- На фоне ограничений в красных зонах Украина ставит рекорды по вакцинации. При этом, по данным опроса группы Рейтинг за 2 ноября, 43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле таких было 53%.
Читайте также: В Киеве усиливают проверки, как люди соблюдают правила красной зоны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии