В Киеве усиливают проверки, как люди соблюдают правила красной зоны

Во всех районах Киева усилят проверки за соблюдением ограничений красной зоны карантина из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Решение было принято 11 ноября на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Для отслеживания, как выполняются правила красной зоны, власти столицы увеличат количество проверяющих рабочих групп до четырех в каждом районе города.

Эти группы составлены из сотрудников полиции, киевской госадминистрации, Госпотребслужбы и Муниципальной варты.

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Елизавета Кумбер

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