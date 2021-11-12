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В Киеве усиливают проверки, как люди соблюдают правила красной зоны

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 12:01
В Киеве усиливают проверки, как люди соблюдают правила красной зоны - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Во всех районах Киева усилят проверки за соблюдением ограничений красной зоны карантина из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Решение было принято 11 ноября на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Для отслеживания, как выполняются правила красной зоны, власти столицы увеличат количество проверяющих рабочих групп до четырех в каждом районе города.

Эти группы составлены из сотрудников полиции, киевской госадминистрации, Госпотребслужбы и Муниципальной варты.

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Елизавета Кумбер
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