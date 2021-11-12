В Киеве усиливают проверки, как люди соблюдают правила красной зоны
12.11.2021, 12:01
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)
Во всех районах Киева усилят проверки за соблюдением ограничений красной зоны карантина из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Решение было принято 11 ноября на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Для отслеживания, как выполняются правила красной зоны, власти столицы увеличат количество проверяющих рабочих групп до четырех в каждом районе города.
Эти группы составлены из сотрудников полиции, киевской госадминистрации, Госпотребслужбы и Муниципальной варты.
- Киев находится в красной зоне карантина с 1 ноября. Красная зона карантина также действует в 17 областях Украины.
- В Киеве ограничения строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус. Штраф – от 17 000 грн.
- По прогнозам мера столицы Виталия Кличка город останется в зоне на месяц.
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