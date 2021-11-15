Вакцинированные украинцы получат по тысяче гривень – Зеленский

С 19 декабря привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Он отметил ,что Украина прошла пик заболеваемости, и медицинская система "начала дышать легче". "У нас достаточно кислорода, чтобы легче было дышать всем заболевшим", – сказал президент.

"Ну а для того, чтобы легче дышать было бизнесу и гражданам, пострадавшим от ковида, государство продолжает как существующие программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов", – сказал Зеленский.

Один из них, по его словам, заработает в ближайшее время. Поддержаны будут сферы, которые пострадали от карантина больше других. По словам Зеленского, это креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить тысячу гривень — быстро и удобно, то есть через приложение Дия", – пояснил Зеленский.

За эти деньги, по его словам, можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты для путешествия по стране (на внутренние жд- или авиарейсы).

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн. Столько же будет выделено в начале 2022 года.

Программа будет действовать не один месяц, поэтому государство обеспечит альтернативную возможность всем вакцинированным получить тысячу гривень, отметил Зеленский.

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Вадим Ребрина

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