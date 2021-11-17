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Кто виноват во вспышках COVID-19 в Украине. 40% украинцев считают, что "никто" – опрос

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 14:07
Кто виноват во вспышках COVID-19 в Украине. 40% украинцев считают, что
Иллюстративное фото: depositphotos.com

40% украинцев считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом во время волн COVID-19, причем в "самопроизвольные" причины роста чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Об этом говорится в социологическом исследовании Группы Рейтинг.

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Каждый пятый (21%) опрошенный обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации тех, кто отказывается вакцинироваться, хотя у него нет для этого противопоказаний.

Иллюстрация: Группа Рейтинг

Еще 15% украинцев винят в росте заболеваемости Минздрав.

Президента и Кабмин считают виновными 7-8% респондентов, а местные власти – всего 2%.

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Привитые и те, кто собирается привиться, чаще винят в эскалации эпидемии тех, кто не собирается вакцинироваться.

Ниже – таблица, как связан возраст, регион проживания и желание вакцинироваться с мнением по поводу "кто виноват":

Нажмите на таблицу выше, чтобы увеличить

Зависимость ответов на этот вопрос от электоральных симпатий опрошенных:

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Опрос проведен 10-13 ноября 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%. LIGA.net не смогла дозвониться в Группу Рейтинг, чтобы узнать, был ли заказчик у исследования.

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Евгений Пилипенко
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опрос группа рейтинг вспышка социология инфекция коронавирус COVID-19
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