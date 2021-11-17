У украинцев спросили о вакцинации. 46% говорят, что получили хотя бы одну дозу – опрос
По состоянию на середину ноября 2021-го о вакцинации против коронавируса одной или двумя дозами заявили 46% украинцев – менее чем за месяц этот показатель увеличился на 10%. Об этом говорится в результатах социологического опроса группы Рейтинг.
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Социологи получили такие результаты (в скобках – результат опроса группы Рейтинг на октябрь):
- уже вакцинировались одной или двумя дозами – 46% (36%);
- хотели бы вакцинироваться – 16% (18%);
- не хотели бы вакцинироваться – 36% (43%);
- сложно ответить – 2% (3%).
Социологи отметили, что за последний месяц количество прививок возросло на 10% – с 36% до 46%. При этом относительно больше нежелающих делать прививки – среди молодых респондентов.
Наибольшее количество вакцинированных против COVID-19 – в Киеве (58%). В центре Украины одной или двумя дозами привились 47% респондентов, на юге – 45%, на западе – 44%, на востоке – 41%.
Больше всего сторонников вакцинации – среди избирателей Европейской солидарности (63%), Слуги народа (52%), партии Сила и честь (50%) и условной партии Дмитрия Разумкова (50%). Меньше всего – среди избирателей Батькивщины (35%), Радикальной партии (35%) и партии Шария (34%).
Телефонный опрос проводился с 10 по 13 ноября среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. LIGA.net не смогла дозвониться в группу Рейтинг, чтобы узнать, был ли заказчик у исследования.
- На середину августа 2021-го опрос Деминициатив показывал, что 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.
- Президент Владимир Зеленский пообещал по 1000 грн вакцинированным двумя дозами от коронавируса. Выплаты начнутся с 19 декабря. Деньги не будут выдавать наличными, своего рода "депозит" можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Средства на эту программу выделят из фонда поддержки предпринимательства.
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