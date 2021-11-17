Переболевшие vs вакцинированные – что с защитой от повторного заболевания: данные CDC

Имеющиеся данные показывают, что как полностью вакцинированные, так и переболевшие COVID-19 имеют низкий риск повторного заражения в течение как минимум полугода, однако научной информации пока недостаточно, чтобы сделать вывод, какой тип иммунитета "сильнее" и "долговечнее". Об этом говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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CDC отмечает: в более свежих исследованиях среди более 700 000 пользователей систем здравоохранения в Израиле и более 11 000 медработников в Индии сообщалось, что иммунитет переболевшего будто бы "давал большую защиту от повторной инфекции, чем вакцинация, но общий риск заражения был самым низким среди тех, кто переболел и затем привился".

Эпидемиологи и другие специалисты мирового топ-агентства по инфекционной безопасности опубликовали перечень исследований на эту тему и сделали несколько промежуточных выводов. Вот некоторые из них:

→ вакцинальный иммунитет и иммунитет переболевших ковидом высокий, но не полный (то есть, не 100%);

→ массив данных по иммунитету переболевших пока меньше, чем для вакцинального, как с точки зрения качества доказательств, так и типов исследований. "Сейчас недостаточно данных, чтобы распространить результаты, касающиеся иммунитета переболевших, на людей с очень легкой или бессимптомной инфекцией или детей", – подчеркнули в CDC;

→ многочисленные исследования показали, что концентрация антител коррелирует с защитой на уровне популяции, но какая концентрация защищает на индивидуальном уровне – неизвестно;

→ сейчас недостаточно данных для определения порога концентрации антител, который указывал бы, когда человек защищен от заражения. Сейчас нет утвержденного или одобренного FDA теста, который можно было бы использовать для надежного определения того, защищен ли человек от инфекции.

→ для определенных групп населения (пожилые, люди с ослабленным иммунитетом) уровни защиты могут снижаться как после вакцинации, так и после болезни;

→ актуальные данные показывают, что уровень защиты может не быть одинаковым от всех штаммов.

→ хотя дельта и некоторые другие штаммы показали повышенную устойчивость к нейтрализации сыворотками привитых и переболевших в лабораторных тестах, наблюдаемое снижение эффективности антител было умеренным, – с сохранением сильной защиты от госпитализации, тяжелой формы заболевания и смерти.

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CDC подчеркивает, что существенные иммунологические данные и растущее количество эпидемиологических данных указывают на то, что вакцинация после болезни значительно усиливает защиту и дополнительно снижает риск повторного заражения, в том числе в условиях повышенного распространения различных штаммов.

Именно эти данные легли в основу рекомендаций CDC о вакцинации после COVID-19. Эксперты подчеркивают, что ученые продолжают отслеживать и оценивать развивающиеся научные данные, чтобы обновлять рекомендации.

Ученые в Швеции еще в феврале 2021-го писали, что у переболевших COVID-19 иммунитет "сохраняется и через 9 месяцев".

Вчера, 16 ноября, СБУ пришла с обысками к одному из топ-антивакцинаторов Украины.

Евгений Пилипенко

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