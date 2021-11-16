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Бустер после курса CoronaVac. Что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 14:35
Бустер после курса CoronaVac. Что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca - Фото
Вакцина CoronaVac (фото - ЕРА)

Бустерная (третья) доза вакцинами от AstraZeneca или Pfizer после курса CoronaVac резко повышает эффективность защиты против COVID-19. Об этом пишет пресс-служба Минздрава Чили, а также медики Малайзии, которые проводят аналогичную бустерную вакцинацию.

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В Украине применяется только одна инактивированная (на основе "убитого" вируса) вакцина против COVID-19 – CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Данные из Чили показывают эффективность двухдозного курса CoronaVac против инфицирования на уровне 54%.

Вот данные, как третья доза той или иной вакциной после курса "коронавака" усиливает защиту:

– до 74% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;
– до 94% – доза AstraZeneca;
– до 95% – доза Pfizer.

Изображение: Минздрав Малайзии

Изображение: Минздрав Малайзии

В октябре Минздрав Чили выложил данные также об эффективности бустера разными вакцинами против появления симптомов COVID-19 и госпитализации не менее чем через 14 дней после укола. Бустер давали после курса "коронавака".

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Вот результаты против симптомов ковида:

– до 80% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;
– до 93% – доза AstraZeneca;
– до 90% – доза Pfizer.

Против госпитализации:

– до 88% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;
– до 96% – доза AstraZeneca;
– до 87% – доза Pfizer.

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"Эти результаты подтверждают решение начать давать бустеры людям, иммунизированным инактивированными вакцинами", – подчеркнули в Минздраве Чили.

Эти цифры – из пресс-релизов ведомства. Публикаций результатов исследования в рецензируемом издании пока нет было.

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Евгений Пилипенко
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