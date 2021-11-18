COVID-19. За сутки более 20 000 новых заболевших, лидеры – Днепропетровская область и Киев
Вчера, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 18 668). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской области (1892), Киеве (1483) и Запорожской области (1240), передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки умерли 752 инфицированных (днем ранее – 769), выздоровели – 19 633 (20 211), были госпитализированы – 3907 (4468). Было сделано 114 199 тестов (118 797).
Всего на утро 17 ноября в Украине выявили 3 284 008 заболевших коронавирусом: умерли 79 506 инфицированных, выздоровели – 2 704 506.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1483 инфицированных коронавирусом в сутки (днем ранее – 1609);
Винницкая область – 929 (733);
Волынская – 685 (731);
Днепропетровская – 1892 (1675);
Донецкая – 1203 (1032);
Житомирская – 816 (456);
Закарпатская – 462 (344);
Запорожская – 1240 (1087);
Ивано-Франковская – 819 (642);
Киевская – 976 (1069);
Кировоградская – 214 (131);
Луганская – 330 (328);
Львовская – 1021 (721);
Николаевская – 900 (950);
Одесская – 1055 (1504);
Полтавская – 1100 (1168);
Ровенская – 656 (738);
Сумская – 549 (385);
Тернопольская – 467 (367);
Харьковская – 759 (639);
Херсонская – 370 (337);
Хмельницкая – 941 (803);
Черкасская – 729 (721);
Черновицкая – 258 (199);
Черниговская – 737 (299).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- Сегодня в красную зону карантина переходит Винницкая область. Также в красной зоне находятся Киев и 17 областей. С понедельника в Киеве ослабят карантин: возобновят работу школы.
- Вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в областях желтой зоны.
- Президент Владимир Зеленский пообещал по 1000 грн вакцинированным двумя дозами от коронавируса. Выплаты начнутся с 19 декабря. Деньги не будут выдавать наличными, своего рода "депозит" можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Средства на эту программу выделят из фонда поддержки предпринимательства.
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