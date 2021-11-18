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COVID-19. За сутки более 20 000 новых заболевших, лидеры – Днепропетровская область и Киев

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 08:23
COVID-19. За сутки более 20 000 новых заболевших, лидеры – Днепропетровская область и Киев - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 18 668). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской области (1892), Киеве (1483) и Запорожской области (1240), передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 752 инфицированных (днем ранее – 769), выздоровели – 19 633 (20 211), были госпитализированы – 3907 (4468). Было сделано 114 199 тестов (118 797). 

Всего на утро 17 ноября в Украине выявили 3 284 008 заболевших коронавирусом: умерли 79 506 инфицированных, выздоровели – 2 704 506.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1483 инфицированных коронавирусом в сутки (днем ранее – 1609);
Винницкая область – 929 (733);
Волынская – 685 (731);
Днепропетровская – 1892 (1675);
Донецкая – 1203 (1032);
Житомирская – 816 (456);
Закарпатская – 462 (344);
Запорожская – 1240 (1087);
Ивано-Франковская – 819 (642);
Киевская – 976 (1069);
Кировоградская – 214 (131);
Луганская – 330 (328);
Львовская – 1021 (721);
Николаевская – 900 (950);
Одесская – 1055 (1504);
Полтавская – 1100 (1168);
Ровенская – 656 (738);
Сумская – 549 (385);
Тернопольская – 467 (367);
Харьковская – 759 (639);
Херсонская – 370 (337);
Хмельницкая – 941 (803);
Черкасская – 729 (721);
Черновицкая – 258 (199);
Черниговская – 737 (299).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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