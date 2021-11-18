COVID-19. За сутки более 20 000 новых заболевших, лидеры – Днепропетровская область и Киев

Вчера, 17 ноября, в Украине выявили 20 591 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 18 668). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской области (1892), Киеве (1483) и Запорожской области (1240), передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 752 инфицированных (днем ранее – 769), выздоровели – 19 633 (20 211), были госпитализированы – 3907 (4468). Было сделано 114 199 тестов (118 797).

Всего на утро 17 ноября в Украине выявили 3 284 008 заболевших коронавирусом: умерли 79 506 инфицированных, выздоровели – 2 704 506.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1483 инфицированных коронавирусом в сутки (днем ранее – 1609);

Винницкая область – 929 (733);

Волынская – 685 (731);

Днепропетровская – 1892 (1675);

Донецкая – 1203 (1032);

Житомирская – 816 (456);

Закарпатская – 462 (344);

Запорожская – 1240 (1087);

Ивано-Франковская – 819 (642);

Киевская – 976 (1069);

Кировоградская – 214 (131);

Луганская – 330 (328);

Львовская – 1021 (721);

Николаевская – 900 (950);

Одесская – 1055 (1504);

Полтавская – 1100 (1168);

Ровенская – 656 (738);

Сумская – 549 (385);

Тернопольская – 467 (367);

Харьковская – 759 (639);

Херсонская – 370 (337);

Хмельницкая – 941 (803);

Черкасская – 729 (721);

Черновицкая – 258 (199);

Черниговская – 737 (299).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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