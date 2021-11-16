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"Отложенный показатель". Ляшко прокомментировал рекорд смертности от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 12:12
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Показатели смертности от коронавируса могут расти в течение двух недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя суточный рекорд смертности от COVID-19.

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"Смертность является отложенным показателем и может расти в течение двух недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью", – сказал он.

Ляшко объяснил, что между регистрацией болезни, госпитализацией и смертью проходит определенное время. В октябре среднее время между проявлением первых симптомов и смертью составляло 14 дней, отметил министр.

Глава МОЗ подчеркнул: за последний месяц среди госпитализированных с коронавирусом 94,3% не прошли полный курс вакцинации. По его словам, вакцинированных госпитализируют в 5,2 раза реже, чем непривитых людей.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко рекорд смертность коронавирус COVID-19 минздра
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