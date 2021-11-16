"Отложенный показатель". Ляшко прокомментировал рекорд смертности от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса могут расти в течение двух недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя суточный рекорд смертности от COVID-19.
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"Смертность является отложенным показателем и может расти в течение двух недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью", – сказал он.
Ляшко объяснил, что между регистрацией болезни, госпитализацией и смертью проходит определенное время. В октябре среднее время между проявлением первых симптомов и смертью составляло 14 дней, отметил министр.
Глава МОЗ подчеркнул: за последний месяц среди госпитализированных с коронавирусом 94,3% не прошли полный курс вакцинации. По его словам, вакцинированных госпитализируют в 5,2 раза реже, чем непривитых людей.
- В Украине за прошедшие сутки умерли рекордные 838 больных COVID-19, было выявлено 16 308 новых инфицированных.
- В НАН говорят, что Украина, похоже, прошла волну заболеваемости, но показатели смертности еще будут расти.
- На утро 16 ноября МОЗ сообщал, что в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали более 12,3 млн человек, двумя – почти 8,9 млн.
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