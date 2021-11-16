UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине рекорд смертности и более 16 000 заболевших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 08:27
Коронавирус. В Украине рекорд смертности и более 16 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 16 308 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 802), умерли рекордные 838 пациентов (442). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской (1635), Одесской (1549) областях и Киеве (1481), передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера выздоровели 21 914 инфицированных (днем ранее – 11 219), были госпитализированы – 2798 (4881).

Официально сделали 112 896 тестов (50 591). Методом ПЦР – 45 674 (21 443), ИФА – 13 529 (4821), экспресс-тестов – 53 693 (24 327).

С начала эпидемии и на утро 16 ноября в Украине зафиксировали 3 244 749 заболевших коронавирусом: умерли 77 985 человек, выздоровели – 2 664 373.

Читайте также: Вакцинированные украинцы получат по тысяче гривень – Зеленский

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1481 больной коронавирусом за сутки (днем раньше – 449);
Винницкая область – 619 (608);
Волынская – 627 (359);
Днепропетровская – 1635 (987);
Донецкая – 736 (542);
Житомирская – 301 (380);
Закарпатская – 379 (191);
Запорожская – 1084 (737);
Ивано-Франковская – 325 (305);
Киевская – 754 (420);
Кировоградская – 127 (91);
Луганская – 337 (49);
Львовская – 770 (537);
Николаевская – 842 (844);
Одесская – 1549 (901);
Полтавская – 1000 (559);
Ровенская – 653 (184);
Сумская – 387 (306);
Тернопольская – 280 (224);
Харьковская – 547 (829);
Херсонская – 153 (135);
Хмельницкая – 387 (314);
Черкасская – 762 (359);
Черновицкая – 247 (159);
Черниговская – 326 (333).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

Читайте также: Обязательная СOVID-вакцинация. Минздрав хочет расширить список профессий

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев рекорд коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 