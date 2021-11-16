Коронавирус. В Украине рекорд смертности и более 16 000 заболевших за сутки

Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 16 308 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 802), умерли рекордные 838 пациентов (442). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской (1635), Одесской (1549) областях и Киеве (1481), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера выздоровели 21 914 инфицированных (днем ранее – 11 219), были госпитализированы – 2798 (4881).

Официально сделали 112 896 тестов (50 591). Методом ПЦР – 45 674 (21 443), ИФА – 13 529 (4821), экспресс-тестов – 53 693 (24 327).

С начала эпидемии и на утро 16 ноября в Украине зафиксировали 3 244 749 заболевших коронавирусом: умерли 77 985 человек, выздоровели – 2 664 373.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1481 больной коронавирусом за сутки (днем раньше – 449);

Винницкая область – 619 (608);

Волынская – 627 (359);

Днепропетровская – 1635 (987);

Донецкая – 736 (542);

Житомирская – 301 (380);

Закарпатская – 379 (191);

Запорожская – 1084 (737);

Ивано-Франковская – 325 (305);

Киевская – 754 (420);

Кировоградская – 127 (91);

Луганская – 337 (49);

Львовская – 770 (537);

Николаевская – 842 (844);

Одесская – 1549 (901);

Полтавская – 1000 (559);

Ровенская – 653 (184);

Сумская – 387 (306);

Тернопольская – 280 (224);

Харьковская – 547 (829);

Херсонская – 153 (135);

Хмельницкая – 387 (314);

Черкасская – 762 (359);

Черновицкая – 247 (159);

Черниговская – 326 (333).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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