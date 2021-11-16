Коронавирус. В Украине рекорд смертности и более 16 000 заболевших за сутки
Вчера, 15 ноября, в Украине выявили 16 308 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 802), умерли рекордные 838 пациентов (442). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской (1635), Одесской (1549) областях и Киеве (1481), передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера выздоровели 21 914 инфицированных (днем ранее – 11 219), были госпитализированы – 2798 (4881).
Официально сделали 112 896 тестов (50 591). Методом ПЦР – 45 674 (21 443), ИФА – 13 529 (4821), экспресс-тестов – 53 693 (24 327).
С начала эпидемии и на утро 16 ноября в Украине зафиксировали 3 244 749 заболевших коронавирусом: умерли 77 985 человек, выздоровели – 2 664 373.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1481 больной коронавирусом за сутки (днем раньше – 449);
Винницкая область – 619 (608);
Волынская – 627 (359);
Днепропетровская – 1635 (987);
Донецкая – 736 (542);
Житомирская – 301 (380);
Закарпатская – 379 (191);
Запорожская – 1084 (737);
Ивано-Франковская – 325 (305);
Киевская – 754 (420);
Кировоградская – 127 (91);
Луганская – 337 (49);
Львовская – 770 (537);
Николаевская – 842 (844);
Одесская – 1549 (901);
Полтавская – 1000 (559);
Ровенская – 653 (184);
Сумская – 387 (306);
Тернопольская – 280 (224);
Харьковская – 547 (829);
Херсонская – 153 (135);
Хмельницкая – 387 (314);
Черкасская – 762 (359);
Черновицкая – 247 (159);
Черниговская – 326 (333).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- В Киеве и 17 областях действует красная зона карантина, ограничения не распространяются на людей с зелеными COVID-сертификатами. С 18 ноября в красную зону карантина переходит Винницкая область.
- На прошлой неделе в НАН отмечали, что Украина прошла пик осенней волны коронавируса, но Киев к нему лишь приближался, а пики по смертям еще грядут.
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