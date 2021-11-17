UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

600 000 украинцев пропустили вторую дозу вакцины от COVID-19. Ляшко призвал поторопиться

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 14:37
600 000 украинцев пропустили вторую дозу вакцины от COVID-19. Ляшко призвал поторопиться - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Более 600 000 украинцев пропустили вторую дозу вакцины от коронавируса. Ее надо сделать без промедлений, заявил на брифинге министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас более 600 000 украинцев еще не дошли за своей второй дозой вакцины, несмотря на то, что время ее введения пришло", – заявил глава МОЗ.

Министр призвал этих людей не медлить – и обратиться в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации.

"Напоминаю о необходимости получить полный курс вакцинации. Только так вакцина будет защищать ваше здоровье и жизнь", – сказал Ляшко.

Он отметил, что в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 40% совершеннолетних украинцев. В Киеве же двумя дозами вакцинированы более 50% взрослых.

Читайте также: Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в желтой зоне

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 вторая доза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 