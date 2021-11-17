600 000 украинцев пропустили вторую дозу вакцины от COVID-19. Ляшко призвал поторопиться

Более 600 000 украинцев пропустили вторую дозу вакцины от коронавируса. Ее надо сделать без промедлений, заявил на брифинге министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Сейчас более 600 000 украинцев еще не дошли за своей второй дозой вакцины, несмотря на то, что время ее введения пришло", – заявил глава МОЗ.

Министр призвал этих людей не медлить – и обратиться в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации.

"Напоминаю о необходимости получить полный курс вакцинации. Только так вакцина будет защищать ваше здоровье и жизнь", – сказал Ляшко.

Он отметил, что в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 40% совершеннолетних украинцев. В Киеве же двумя дозами вакцинированы более 50% взрослых.

Исследование реальной эффективности вакцин в Украине показало: вакцинированные одной дозой на 67% реже непривитых попадают в больницы с коронавирусом, двумя дозами – на 87%.

По данным соцопроса группы Рейтинг, 46% совершеннолетних украинцев говорят, что вакцинировались от COVID-19 хотя бы одной дозой.

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Марк Сировой

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