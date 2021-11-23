Коронавирус. В Украине под 13 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место

Вчера, 22 ноября, в Украине выявили 12 729 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7464). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей Украине умерли 720 больных COVID-19 (днем ранее – 326), выздоровели – 23 107 (10 540), были госпитализированы – 2055 (2501).

Официально сделали 85 820 тестов (37 163). Методом ПЦР – 38 099 (15 526), ИФА – 9034 (2604), экспресс-тестов на антиген – 38 687 (19 033).

Всего на утро 23 ноября в Украине зафиксировали 3 353 136 заболевших COVID-19: умерли 82 318 человек, выздоровели – 2 796 597.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1631 случай COVID-19 за сутки (днем ранее – 358);

Винницкая область – 406 (384);

Волынская – 571 (340);

Днепропетровская – 1310 (864);

Донецкая – 929 (402);

Житомирская – 107 (385);

Закарпатская – 390 (190);

Запорожская – 847 (446);

Ивано-Франковская – 134 (102);

Киевская – 830 (343);

Кировоградская – 121 (190);

Луганская – 233 (37);

Львовская – 540 (397);

Николаевская – 481 (655);

Одесская – 439 (451);

Полтавская – 1141 (287);

Ровенская – 516 (161);

Сумская – 255 (205);

Тернопольская – 99 (156);

Харьковская – 407 (330);

Херсонская – 94 (54);

Хмельницкая – 263 (195);

Черкасская – 585 (272);

Черновицкая – 171 (121);

Черниговская – 229 (139).

Нет данных со временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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