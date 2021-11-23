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Коронавирус. В Украине под 13 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 08:22
Коронавирус. В Украине под 13 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 22 ноября, в Украине выявили 12 729 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7464). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей Украине умерли 720 больных COVID-19 (днем ранее – 326), выздоровели – 23 107 (10 540), были госпитализированы – 2055 (2501).

Официально сделали 85 820 тестов (37 163). Методом ПЦР – 38 099 (15 526), ИФА – 9034 (2604), экспресс-тестов на антиген – 38 687 (19 033).

Всего на утро 23 ноября в Украине зафиксировали 3 353 136 заболевших COVID-19: умерли 82 318 человек, выздоровели – 2 796 597.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1631 случай COVID-19 за сутки (днем ранее – 358);
Винницкая область – 406 (384);
Волынская – 571 (340);
Днепропетровская – 1310 (864);
Донецкая – 929 (402);
Житомирская – 107 (385);
Закарпатская – 390 (190);
Запорожская – 847 (446);
Ивано-Франковская – 134 (102);
Киевская – 830 (343);
Кировоградская – 121 (190);
Луганская – 233 (37);
Львовская – 540 (397);
Николаевская – 481 (655);
Одесская – 439 (451);
Полтавская – 1141 (287);
Ровенская – 516 (161);
Сумская – 255 (205);
Тернопольская – 99 (156);
Харьковская – 407 (330);
Херсонская – 94 (54);
Хмельницкая – 263 (195);
Черкасская – 585 (272);
Черновицкая – 171 (121);
Черниговская – 229 (139).

Нет данных со временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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