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Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 14:33
Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Сергей Долженко/EPA)

Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг.

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Отвечая на вопрос, считают ли они, что ограничения для невакцинированных нарушают их права, 71% опрошенных ответили "да". Противоположенная точка зрения у 26% украинцев. 3% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Скриншот: Группа Рейтинг

Среди тех, кто не считает ограничения нарушением своих прав, большинство живет в Киеве (34%), относятся к возрастной группе 60+ (34%) или уже сделали прививку (41%). 

Больше всего сторонников карантинных ограничений среди избирателей Евросолидарности (42%), Силы и чести (34%) и Слуги народа (33%). В то же время выступают против ограничений избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

Скриншот: Группа Рейтинг

При этом 49% украинцев не поддерживают политиков, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. 35% респондентов к этому безразличны, а 14% – их поддерживают.

Скриншот: Группа Рейтинг

Больше всего не одобряют политиков, которые не хотят вакцинироваться, жители Киева (55%), украинцы из возрастной группы 60+ (61%) и те, кто уже вакцинировался (69%) или планирует это сделать (54%). Не поддерживают политиков-антивакцинаторов избиратели Евросолидарности (67%), Силы и чести (61%) и партии Разумкова (57%). 

Скриншот: Группа Рейтинг

Телефонный опрос проводился с 10 по 13 ноября среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

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Елизавета Кумбер
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вакцинация опрос ограничения карантин коронавирус COVID-19
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