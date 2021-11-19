В Минздраве не намерены разрешать бустер AstraZeneca. Могут выбросить еще сотни тысяч доз

В Украине не будут использовать вакцину Oxford-AstraZeneca для иммунизации третьей (бустерной) дозой, несмотря на то, что вскоре придется выбросить еще сотни тысяч доз этой вакцины из-за истечения срока годности партии. Об этом заявил в дискуссии в Facebook представитель Минздрава Павел Поламарчук.

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Системный аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ход эпидемии в Украине, написал сообщение, что МОЗ не дает отмашку на бустеры "астразенекой" – и к 1 декабря придется выбросить еще около полумиллиона доз.

"Пока. Нельзя. Делать. Бустерную. Дозу. Астрой", – заявил Поламарчук в ответ на пост.

Сотрудник Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости МОЗ говорит, что "пусть евробюро ВОЗ даст подкрепленные исследованиями официальные рекомендации" на бустер AstraZeneca, потому что практика Британии – "это просто практика службы одного из государств".

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Главной причиной отсутствия бустерной программы, однако, он назвал то, что нельзя на волне коронавируса и в "гриппозный" сезон выстраивать очереди и собирать в помещениях людей из групп риска (тех, кому в первую очередь положен бустер).

"(Это) преступление. Сейчас схлынет третья волна и спокойно и проработанно запустим иммунизацию бустером групп риска. <...> Надо месяц подождать, но все сделать продуманно", – анонсировал Поламарчук.

Он говорит также о "нехватке медперсонала" из-за наплыва людей на пункты вакцинации ради первой и второй доз. Поламарчук прогнозирует, что очереди будут еще минимум две-три недели.

Эксперт МОЗ уточнил, что в Украине будут миллионы доз "пфайзера", которой "точно можно бустерить". "Поэтому иногда лучше утилизировать. Но сделать все правильно", – спрогнозировал он судьбу запаса вакцины Oxford-AstraZeneca.

Тема, что МОЗ не успевает использовать до конца срока годности большую партию "астразенеки", поднималась в публичной плоскости еще летом, с призывами передать запасы вакцины против COVID-19 тем странам, где их катастрофический дефицит.

Также МОЗ сообщил LIGA.net, какие вакцины сейчас есть в Украине, сколько доз и когда истекает срок годности.

Евгений Пилипенко

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