UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минздраве не намерены разрешать бустер AstraZeneca. Могут выбросить еще сотни тысяч доз

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 10:11
В Минздраве не намерены разрешать бустер AstraZeneca. Могут выбросить еще сотни тысяч доз - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (фото - ЕРА)

В Украине не будут использовать вакцину Oxford-AstraZeneca для иммунизации третьей (бустерной) дозой, несмотря на то, что вскоре придется выбросить еще сотни тысяч доз этой вакцины из-за истечения срока годности партии. Об этом заявил в дискуссии в Facebook представитель Минздрава Павел Поламарчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Системный аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ход эпидемии в Украине, написал сообщение, что МОЗ не дает отмашку на бустеры "астразенекой" – и к 1 декабря придется выбросить еще около полумиллиона доз.

"Пока. Нельзя. Делать. Бустерную. Дозу. Астрой", – заявил Поламарчук в ответ на пост.

Сотрудник Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости МОЗ говорит, что "пусть евробюро ВОЗ даст подкрепленные исследованиями официальные рекомендации" на бустер AstraZeneca, потому что практика Британии – "это просто практика службы одного из государств".

Читайте также: Бустер после курса CoronaVac. Что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca

Главной причиной отсутствия бустерной программы, однако, он назвал то, что нельзя на волне коронавируса и в "гриппозный" сезон выстраивать очереди и собирать в помещениях людей из групп риска (тех, кому в первую очередь положен бустер).

"(Это) преступление. Сейчас схлынет третья волна и спокойно и проработанно запустим иммунизацию бустером групп риска. <...> Надо месяц подождать, но все сделать продуманно", – анонсировал Поламарчук.

Он говорит также о "нехватке медперсонала" из-за наплыва людей на пункты вакцинации ради первой и второй доз. Поламарчук прогнозирует, что очереди будут еще минимум две-три недели.

Эксперт МОЗ уточнил, что в Украине будут миллионы доз "пфайзера", которой "точно можно бустерить". "Поэтому иногда лучше утилизировать. Но сделать все правильно", – спрогнозировал он судьбу запаса вакцины Oxford-AstraZeneca.

В Минздраве не намерены разрешать бустер AstraZeneca. Могут выбросить еще сотни тысяч доз

В Минздраве не намерены разрешать бустер AstraZeneca. Могут выбросить еще сотни тысяч доз

Тема, что МОЗ не успевает использовать до конца срока годности большую партию "астразенеки", поднималась в публичной плоскости еще летом, с призывами передать запасы вакцины против COVID-19 тем странам, где их катастрофический дефицит.

  • Также МОЗ сообщил LIGA.net, какие вакцины сейчас есть в Украине, сколько доз и когда истекает срок годности.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав вакцинация вакцина прививка Pfizer AstraZeneca Pfizer-BioNTech Oxford-AstraZeneca Comirnaty бустер Vaxzevria третья доза НТГЭИ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 