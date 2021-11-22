В Германии заговорили об обязательной вакцинации против COVID-19

Политики из партий-лидеров сентябрьских выборов в Бундестаг заговорили о необходимости обязательной вакцинации в Германии против COVID-19. Страна сейчас походит сильный всплеск заболеваемости на фоне, как выразились в Reuters, "низких показателей вакцинации" (привито 68% от всего населения).

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Вчера, 21 ноября, несколько членов консервативного блока и. о. канцлера Ангелы Меркель заявили, что властям нужно вводить обязательную вакцинацию в самое ближайшее время, так как другие попытки повысить уровень охвата людей прививками не приносит результата.

"Мы в точке, где пора четко сказать: нам нужна де-факто обязательная вакцинация и локдаун для непривитых", – пишет в газете Die Welt глава молодежного крыла Христианско-демократического союза Тилман Кубан.

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Агентство добавляет, что Даньял Баяз, "влиятельный" представитель Зеленых в земле Баден-Вюртемберг (там уровень инфицирования очень высок), сказал на днях, что на этом этапе пандемии "было бы ошибкой" исключать обязательную вакцинацию.

Премьер земли Бавария Маркус Седер призвал к быстрому принятию решения об этом, а его коллега в земле Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер убежден, что власти должны как минимум обсудить такой шаг, чтобы усилить давление на непривитых.

СПРАВКА. Уровень заболеваемости коронавирусом в течение последней недели . Уровень заболеваемости коронавирусом в течение последней недели вырос в Германии до наивысшего уровня с начала пандемии: свыше 400 случаев на 100 000 человек по стране, а в некоторых регионах – и более 1000 случаев. Рекорд прошлой волны в декабре 2020 года был около 198 на 100 000. Сейчас ежедневно регистрируется под 50 000 новых случаев. Несмотря на такой рост, охват вакцинами спасает страну от аналогично резкого роста смертности (см. график от Reuters ). От ковида в Германии умерли более 99 000 человек.

В Германии после выборов Союз 90/Зеленые (118 мест в бундестаге) пока успешно договариваются с левоцентристской Социал-демократической партией (206) и либертарианской Свободной демократической партией (92) о коалиционном правительстве. Последние выступают против "обязаловки", так как партия делает больший упор на свободу личности. Христианско-демократический союз взял 152 места.

Олаф Шольц (СДПГ) сменит Меркель (ХДС) на посту канцлера в первой половине декабря. Ранее он высказывался, что хочет "обсудить", нужна ли обязательная вакцинация против COVID-19 для медработников и персонала домов ухода за пожилыми.

В соседней Австрии объявили, что правительство намерено сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной с 1 февраля 2022 года.

Там прошли массовые протесты против локдауна и вакцинации, были стычки с полицией.

В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция открывала огонь.

В Киеве сегодня, 22 ноября, возобновят очное обучение.

В Украине двумя дозами вакцин против ковида охвачено не более четверти населения.

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Евгений Пилипенко

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