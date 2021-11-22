В Германии заговорили об обязательной вакцинации против COVID-19
Политики из партий-лидеров сентябрьских выборов в Бундестаг заговорили о необходимости обязательной вакцинации в Германии против COVID-19. Страна сейчас походит сильный всплеск заболеваемости на фоне, как выразились в Reuters, "низких показателей вакцинации" (привито 68% от всего населения).
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Вчера, 21 ноября, несколько членов консервативного блока и. о. канцлера Ангелы Меркель заявили, что властям нужно вводить обязательную вакцинацию в самое ближайшее время, так как другие попытки повысить уровень охвата людей прививками не приносит результата.
"Мы в точке, где пора четко сказать: нам нужна де-факто обязательная вакцинация и локдаун для непривитых", – пишет в газете Die Welt глава молодежного крыла Христианско-демократического союза Тилман Кубан.
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Агентство добавляет, что Даньял Баяз, "влиятельный" представитель Зеленых в земле Баден-Вюртемберг (там уровень инфицирования очень высок), сказал на днях, что на этом этапе пандемии "было бы ошибкой" исключать обязательную вакцинацию.
Премьер земли Бавария Маркус Седер призвал к быстрому принятию решения об этом, а его коллега в земле Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер убежден, что власти должны как минимум обсудить такой шаг, чтобы усилить давление на непривитых.
В Германии после выборов Союз 90/Зеленые (118 мест в бундестаге) пока успешно договариваются с левоцентристской Социал-демократической партией (206) и либертарианской Свободной демократической партией (92) о коалиционном правительстве. Последние выступают против "обязаловки", так как партия делает больший упор на свободу личности. Христианско-демократический союз взял 152 места.
Олаф Шольц (СДПГ) сменит Меркель (ХДС) на посту канцлера в первой половине декабря. Ранее он высказывался, что хочет "обсудить", нужна ли обязательная вакцинация против COVID-19 для медработников и персонала домов ухода за пожилыми.
- В соседней Австрии объявили, что правительство намерено сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной с 1 февраля 2022 года.
- Там прошли массовые протесты против локдауна и вакцинации, были стычки с полицией.
- В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция открывала огонь.
- В Киеве сегодня, 22 ноября, возобновят очное обучение.
- В Украине двумя дозами вакцин против ковида охвачено не более четверти населения.
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