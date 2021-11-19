В Киеве с 22 ноября возобновят очное обучение
С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта Киева. Об этом сообщает Киевский горсовет.
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С понедельника, 22 ноября, образовательный процесс в помещениях возобновят в столичных учебных заведениях всех типов и форм собственности: специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, а также учреждений физической культуры и спорта, художественных школ и заведений художественного образования.
В КГГА уточняют, что возобновить очное обучение заведения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.
Власти города заявляют, что приняли такое решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.
- С 8 ноября невакцинированных педагогов начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.
- Киев находится в красной зоне карантина с 1 ноября.
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