В Киеве с 22 ноября возобновят очное обучение

С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта Киева. Об этом сообщает Киевский горсовет.

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С понедельника, 22 ноября, образовательный процесс в помещениях возобновят в столичных учебных заведениях всех типов и форм собственности: специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, а также учреждений физической культуры и спорта, художественных школ и заведений художественного образования.

В КГГА уточняют, что возобновить очное обучение заведения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.

Власти города заявляют, что приняли такое решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

С 8 ноября невакцинированных педагогов начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Киев находится в красной зоне карантина с 1 ноября.

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Наталия Медведева

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