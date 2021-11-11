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Омбудсмен призвала отменить карантин в школах: дистанционка может нарушать права детей

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 12:29
Омбудсмен призвала отменить карантин в школах: дистанционка может нарушать права детей - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Перевод учебных заведений на дистанционную форму обучения в красных зонах карантина из-за эпидемии COVID-19 нарушает права детей на качественное образование. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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Она подчеркнула, что существует несколько факторов, которые нарушают права детей на качественное образование в режиме онлайн. Среди них:

  • отсутствие условий для обучения дома;
  • проблемы с доступом к техническим средствам в семьях, где учатся несколько детей;
  • разный подход учителей к преподаванию;
  • низкое качество связи;
  • отсутствие контроля родителей за обучением детей.

Омбудсмен добавила, что обратилась к министру здравоохранения и министру образования и науки с просьбой пересмотреть позиции о переводе учебных заведений на дистанционную форму. В том числе и исключение школ из перечня учреждений, которые должны закрываться при усилении карантинных ограничений.

Также она напомнила, что о нарушении прав детей на образование заявлял и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он предлагал не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях.

Скриншот: Людмила Денисова/Facebook
СПРАВКА. Карантин, который действует по всей территории Украины предусматривает ряд ограничений. Одно из них – образовательные учреждения в желтой зоне эпидопасности могут работать офлайн при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой, а в красной зоне - при вакцинации 100% педагогов и персонала. Сейчас красная зона действует в 16 регионах Украины и Киеве.

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Елизавета Кумбер
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COVID-19﻿ Людмила Денисова школа омбудсмен карантин коронавирус
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