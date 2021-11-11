Омбудсмен призвала отменить карантин в школах: дистанционка может нарушать права детей
Перевод учебных заведений на дистанционную форму обучения в красных зонах карантина из-за эпидемии COVID-19 нарушает права детей на качественное образование. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
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Она подчеркнула, что существует несколько факторов, которые нарушают права детей на качественное образование в режиме онлайн. Среди них:
- отсутствие условий для обучения дома;
- проблемы с доступом к техническим средствам в семьях, где учатся несколько детей;
- разный подход учителей к преподаванию;
- низкое качество связи;
- отсутствие контроля родителей за обучением детей.
Омбудсмен добавила, что обратилась к министру здравоохранения и министру образования и науки с просьбой пересмотреть позиции о переводе учебных заведений на дистанционную форму. В том числе и исключение школ из перечня учреждений, которые должны закрываться при усилении карантинных ограничений.
Также она напомнила, что о нарушении прав детей на образование заявлял и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он предлагал не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях.
- С 8 ноября невакцинированных педагогов начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.
- Вчера Клюге подчеркивал, что школы в Европе стали одним из главных источников распространения коронавируса и добавил, что ВОЗ будет поднимать вопрос вакцинации детей от COVID-19.
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