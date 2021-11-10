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"В Европе школы стали движущей силой эпидемии". ВОЗ рассмотрит вопрос вакцинации детей

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 10:34
Ханс Клюге (Фото: EPA)

Всемирная организация здравоохранения будет поднимать вопрос вакцинации от COVID-19 детей в Европе, поскольку школы стали одним из главных источников распространения инфекции. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.

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По его словам, появляется все больше доказательств, что теперь школы стали движущей силой эпидемии. 

Он также добавил, что 25 стран Европы уже усилили карантинные меры из-за новой волны заражений, а аналитики ВОЗ прогнозируют полмиллиона смертей до 1 февраля 2022-го.

"Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", – отметил Клюге.

Также, по его словам, если пару месяцев назад главной проблемой была доступность вакцин, теперь это – скептицизм и фейковые новости о вакцинации.

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Елизавета Кумбер
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дети вакцинация ВОЗ прививки коронавирус Ханс Клюге COVID-19﻿
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