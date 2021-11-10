"В Европе школы стали движущей силой эпидемии". ВОЗ рассмотрит вопрос вакцинации детей

Всемирная организация здравоохранения будет поднимать вопрос вакцинации от COVID-19 детей в Европе, поскольку школы стали одним из главных источников распространения инфекции. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, появляется все больше доказательств, что теперь школы стали движущей силой эпидемии.

Он также добавил, что 25 стран Европы уже усилили карантинные меры из-за новой волны заражений, а аналитики ВОЗ прогнозируют полмиллиона смертей до 1 февраля 2022-го.

"Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", – отметил Клюге.

Также, по его словам, если пару месяцев назад главной проблемой была доступность вакцин, теперь это – скептицизм и фейковые новости о вакцинации.

Читайте также: Хочу прививать ребенка от ковида. Это безопасно? Семь вопросов врачу-инфекционисту Федору Лапию

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.