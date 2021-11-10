"В Европе школы стали движущей силой эпидемии". ВОЗ рассмотрит вопрос вакцинации детей
Всемирная организация здравоохранения будет поднимать вопрос вакцинации от COVID-19 детей в Европе, поскольку школы стали одним из главных источников распространения инфекции. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.
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По его словам, появляется все больше доказательств, что теперь школы стали движущей силой эпидемии.
Он также добавил, что 25 стран Европы уже усилили карантинные меры из-за новой волны заражений, а аналитики ВОЗ прогнозируют полмиллиона смертей до 1 февраля 2022-го.
"Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", – отметил Клюге.
Также, по его словам, если пару месяцев назад главной проблемой была доступность вакцин, теперь это – скептицизм и фейковые новости о вакцинации.
- С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.
- 21 октября США одобрили вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- 6 ноября Коста-Рика стала первой в мире страной, которая сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для детей.
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