На Закарпатье улучшилась ситуация. Желтую зону карантина вновь расширили
Закарпатская область вышла из оранжевой зоны эпидемиологической опасности по COVID-19 и перешла в желтую зону карантина. В красной зоне остаются 16 регионов и Киев, сообщает Минздрав.
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На утро 11 ноября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности:
Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области;
Оранжевая зона – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Черкасская область, которая завтра переходит в красную зону.
Красная зона – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская, а также Киев.
- На людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Также в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.
- На фоне ограничений в красных зонах Украина ставит рекорды по вакцинации. На утро 11 ноября в Украине хотя бы одну дозу COVID-вакцины получили 11 844 730 человек, две – 8 284 545. При этом, по данным опроса группы Рейтинг за 2 ноября, 43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле таких было 53%.
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