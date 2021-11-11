На Закарпатье улучшилась ситуация. Желтую зону карантина вновь расширили

Закарпатская область вышла из оранжевой зоны эпидемиологической опасности по COVID-19 и перешла в желтую зону карантина. В красной зоне остаются 16 регионов и Киев, сообщает Минздрав.

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На утро 11 ноября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности:

Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области;

Оранжевая зона – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Черкасская область, которая завтра переходит в красную зону.

Красная зона – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская, а также Киев.

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Елизавета Кумбер

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