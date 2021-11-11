UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Закарпатье улучшилась ситуация. Желтую зону карантина вновь расширили

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 10:12
На Закарпатье улучшилась ситуация. Желтую зону карантина вновь расширили - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Закарпатская область вышла из оранжевой зоны эпидемиологической опасности по COVID-19 и перешла в желтую зону карантина. В красной зоне остаются 16 регионов и Киев, сообщает Минздрав.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 11 ноября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности:

Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области;

Оранжевая зона – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Черкасская область, которая завтра переходит в красную зону.

Красная зона – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская, а также Киев.

Статистика: пресс-служба Минздрава

Читайте также: Украина, похоже, прошла пик волны COVID-19. Киев только приближается – НАН

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пандемия коронавирус СOVID-19 красная зона желтая зона оранжевая зона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 