Завтра Австрия закрывает въезд для туристов

Из-за пандемии коронавируса Австрия закрывает въезд для туристов с понедельника, 22 ноября. Об этом сообщается на сайте официльного путеводителя Австрии.

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Отмечается, что въезд в Австрию для туристов будет недоступен с 22 ноября и как минимум до 3 декабря.

В сообщении объясняют, что с 22 ноября в Австрии вступает в силу общенациональный локдаун. Ограничения будут распространяться как на непривитых от коронавируса, так и на вакцинированных.

Локдаун продлится максимум 20 дней – до 13 декабря. Однако через 10 дней ограничений ситуацию с коронавирусом оценят повторно, есть вероятность ослабления локдауна после 3 декабря.

По данным портала Worldometers, за прошедшие сутки в Австрии выявили 14 042 заболевших COVID-19, умерли 22 инфицированных. Население Австрии – 8,9 млн человек. Полностью вакцинированы в стране – 65,3% населения, говорится в данных Our World in Data.

15 ноября в Австрии ввели жесткий локдаун для невакцинированных от коронавируса.

19 ноября власти решили ввести в Австрии общенациональный локдаун с 22 ноября. Канцлер Александер Шалленберг заявил, что правительство намерено сделать вакцинацию обязательной с 1 февраля.

20 ноября в Австрии прошли протесты против локдауна и вакцинации, были стычки с полицией.

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Марк Сировой

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