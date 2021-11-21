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Завтра Австрия закрывает въезд для туристов

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 16:14
Завтра Австрия закрывает въезд для туристов - Фото
Вена (фото - Depositphotos.com)

Из-за пандемии коронавируса Австрия закрывает въезд для туристов с понедельника, 22 ноября. Об этом сообщается на сайте официльного путеводителя Австрии.

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Отмечается, что въезд в Австрию для туристов будет недоступен с 22 ноября и как минимум до 3 декабря.

В сообщении объясняют, что с 22 ноября в Австрии вступает в силу общенациональный локдаун. Ограничения будут распространяться как на непривитых от коронавируса, так и на вакцинированных.

Локдаун продлится максимум 20 дней – до 13 декабря. Однако через 10 дней ограничений ситуацию с коронавирусом оценят повторно, есть вероятность ослабления локдауна после 3 декабря.

По данным портала Worldometers, за прошедшие сутки в Австрии выявили 14 042 заболевших COVID-19, умерли 22 инфицированных. Население Австрии – 8,9 млн человек. Полностью вакцинированы в стране – 65,3% населения, говорится в данных Our World in Data.

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Марк Сировой
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австрия коронавирус локдаун COVID-19 туризм путешествия
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