Ученые предложили делать вакцины от COVID-19 на основе "колумбийского" штамма коронавируса

Следующее поколение вакцин против COVID-19, возможно, лучше разработать на основе мю-варианта (μ) коронавируса SARS-CoV-2, считает японско-эквадорская группа ученых. Их соображения о самом устойчивом против иммунных реакций варианте вируса изложены в виде препринта на сервере bioRxiv.

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Мю-вариант "короны" впервые обнаружили в начале 2021 года в Колумбии. На конец лета μ был зафиксирован в 39 странах. Антитела переболевших "первоначальным" (уханьским) вариантом почти в 11 раз хуже нейтрализуют μ, антитела привитых вакциной Pfizer – в девять раз.

Авторы задались вопросом, какая эффективность нейтрализации разных вариантов коронавируса сывороткой крови переболевших μ.

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Они обнаружили, что за сильную иммунную резистентность этого варианта отвечают две мутации в S-белке (шипе) – YY144-145TSN и E484K.

СПРАВКА. На осень 2021 года ВОЗ выделяет четыре "вызывающих озабоченность" штамма/варианта SARS-CoV-2: альфа – B.1.1.7, бета – B.1.351, гамма – P.1, дельта – B.1.617.2/AY. Также есть пять "представляющих интерес" вариантов (эта – B.1.525, йота – B.1.526, каппа – B.1.617.1, лямбда – C.37 и мю – B.1.621). Новые варианты нужно тщательно отслеживать насчет повышенной заразности, патогенности и устойчивости к иммунным ответам.

Было показано в лабораторных тестах, что сыворотка μ-переболевших эффективно нейтрализует не только этот вариант, но и все другие. Самым устойчивым (но не слишком) к ней оказался дельта-штамм – ныне доминирующий на планете.

"Наши результаты показывают, что новые вакцины на основе μ-варианта могут быть более эффективными против широкого спектра вариантов SARS-CoV-2 (чем те, которые уже есть)", – предположили авторы.

Помимо антительного, есть и клеточный иммунитет, который значительно сложнее изучить, но который отвечает за долгосрочную защиту.

Евгений Пилипенко

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