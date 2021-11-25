Ученые предложили делать вакцины от COVID-19 на основе "колумбийского" штамма коронавируса
Следующее поколение вакцин против COVID-19, возможно, лучше разработать на основе мю-варианта (μ) коронавируса SARS-CoV-2, считает японско-эквадорская группа ученых. Их соображения о самом устойчивом против иммунных реакций варианте вируса изложены в виде препринта на сервере bioRxiv.
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Мю-вариант "короны" впервые обнаружили в начале 2021 года в Колумбии. На конец лета μ был зафиксирован в 39 странах. Антитела переболевших "первоначальным" (уханьским) вариантом почти в 11 раз хуже нейтрализуют μ, антитела привитых вакциной Pfizer – в девять раз.
Авторы задались вопросом, какая эффективность нейтрализации разных вариантов коронавируса сывороткой крови переболевших μ.
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Они обнаружили, что за сильную иммунную резистентность этого варианта отвечают две мутации в S-белке (шипе) – YY144-145TSN и E484K.
Было показано в лабораторных тестах, что сыворотка μ-переболевших эффективно нейтрализует не только этот вариант, но и все другие. Самым устойчивым (но не слишком) к ней оказался дельта-штамм – ныне доминирующий на планете.
"Наши результаты показывают, что новые вакцины на основе μ-варианта могут быть более эффективными против широкого спектра вариантов SARS-CoV-2 (чем те, которые уже есть)", – предположили авторы.
Помимо антительного, есть и клеточный иммунитет, который значительно сложнее изучить, но который отвечает за долгосрочную защиту.
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