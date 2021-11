Вакцины против COVID-19 вызвали у людей "ложное чувство безопасности", переживают в ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения предостерег людей в преддверии Рождества и новогодних праздников, чтобы они не забывали о мерах предосторожности против коронавируса. Сейчас, когда пандемия все еще забирает множество жизней и снижает качество жизни других, у многих из-за наличия вакцин возникло "ложное чувство безопасности", сказал Тедрос Гебреисус в обращении.

На праздники люди собираются семьями и компаниями, что угрожает новыми вспышками COVID-19. Они, в свою очередь, являются сильнейшим стрессом для систем здравоохранения в странах и регионах.

Поскольку социальное смешение на конец 2021-го почти вернулось к допандемическому уровню, ВОЗ опасается всплеска заболевания.

"Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, что вакцины положили конец пандемии, и что привитым не нужны какие-либо другие меры предосторожности. Вакцины спасают жизни, но не предотвращают полностью передачу инфекции", – напомнил Гебреисус об актуальном положении дел в противостоянии с вирусом.

Поэтому, сказал глава ВОЗ, "будьте осторожны и:

— носите маску;

— выдерживайте дистанцию;

— избегайте толп;

— проветривайте помещения;

— мойте руки".

