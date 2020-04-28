Глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом: Мы лишь советуем, а страны сами решают

Всемирная организация здравоохранения может только давать советы и рекомендации, а решение о том, воспользоваться ими или нет, власти стран принимают самостоятельно. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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У ВОЗ, напомнил он, нет полномочий, чтобы заставлять выполнять свои рекомендации: "Мы можем только давать советы, основанные на науке и фактических данных, а страны будут решать, принимать их или нет".
Как подчеркнул Гебреисус, ВОЗ еще с 30 января призывала страны готовится к массовому тестированию населения, лечению и изоляции каждого пациента с коронавирусом, "но не все последовали этим рекомендациям".
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