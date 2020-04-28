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Глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом: Мы лишь советуем, а страны сами решают

Глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом: Мы лишь советуем, а страны сами решают - Фото
Тедрос Гебреисус (фото - Jean-Christophe Bott/EPA)
28.04.2020, 10:23

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения подчернкул, что ВОЗ может только давать рекомендации, а принятие решений - дело властей стран

Всемирная организация здравоохранения может только давать советы и рекомендации, а решение о том, воспользоваться ими или нет, власти стран принимают самостоятельно. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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У ВОЗ, напомнил он, нет полномочий, чтобы заставлять выполнять свои рекомендации: "Мы можем только давать советы, основанные на науке и фактических данных, а страны будут решать, принимать их или нет".

Как подчеркнул Гебреисус, ВОЗ еще с 30 января призывала страны готовится к массовому тестированию населения, лечению и изоляции каждого пациента с коронавирусом, "но не все последовали этим рекомендациям".

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  • 17 апреля в ВОЗ рекомендовали не носить тканевые и марлевые маски "ни при каких обстоятельствах".
  • 24 апреля сообщалось, что Минздрав получил от ВОЗ письмо с предостережениями по поводу использования экспериментальных препаратов при лечении COVID-19.

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Дарья Мостовая
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