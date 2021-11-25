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"Готовьтесь к тяжелой зиме". Правила пересечения границ ЕС изменятся – еврокомиссар

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 09:59
Стелла Кириакидес (Фото: EPA-EFE/KENZO TRIBOUILLARD)

Правила пересечения границ Евросоюза скоро изменятся из-за коронавируса, сказала в интервью испанской газете La Razon еврокомиссар по вопросам охраны здоровья Стелла Кириакидес.

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"В ближайшие дни правила пересечения границ Евросоюза будут изменены. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой странами друг другу. В декабре и январе нагрузка на систему здравоохранения возрастет", – сказала еврокомиссар.

Кириакидес не уточнила, какие именно изменения произойдут, а также будут ли они касаться требований к тем, кто пересекает границу, или только к работе госслужб.

Еврокомиссар убеждает европейцев "готовиться к тяжелой зиме" из-за очередных волн заболеваемости коронавирусом.

"Всем странам, в которых вакцинировано не более 80%, придется принять сложные решения", – говорит она. 

Причиной ухудшения ситуации с коронавирусом Кириакидес называет смягчение противоэпидемических мер и замедление вакцинации: "Данные показывают, что наибольшее количество госпитализированных с COVID – это непривитые".

Читайте также: Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19

Сергей Бережной
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евросоюз вакцинация еврокомиссар пересечение границы эпидемия коронавирус COVID-19 Стелла Кириакидес
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