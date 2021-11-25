"Готовьтесь к тяжелой зиме". Правила пересечения границ ЕС изменятся – еврокомиссар

Правила пересечения границ Евросоюза скоро изменятся из-за коронавируса, сказала в интервью испанской газете La Razon еврокомиссар по вопросам охраны здоровья Стелла Кириакидес.

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"В ближайшие дни правила пересечения границ Евросоюза будут изменены. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой странами друг другу. В декабре и январе нагрузка на систему здравоохранения возрастет", – сказала еврокомиссар.

Кириакидес не уточнила, какие именно изменения произойдут, а также будут ли они касаться требований к тем, кто пересекает границу, или только к работе госслужб.

Еврокомиссар убеждает европейцев "готовиться к тяжелой зиме" из-за очередных волн заболеваемости коронавирусом.

"Всем странам, в которых вакцинировано не более 80%, придется принять сложные решения", – говорит она.

Причиной ухудшения ситуации с коронавирусом Кириакидес называет смягчение противоэпидемических мер и замедление вакцинации: "Данные показывают, что наибольшее количество госпитализированных с COVID – это непривитые".

18 октября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины в борьбе с коронавирусом есть два пути: вакцинация или локдаун.

26 октября США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности.

19 ноября в Австрии ввели общенациональный локдаун с 22 ноября. Канцлер Александер Шалленберг заявил, что правительство намерено сделать вакцинацию обязательной с 1 февраля.

24 ноября сообщалось, что Украина взяла обязательство перед МВФ до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса 17 миллионов граждан.

С 22 января 2022 года США изменят правила въезда – COVID-сертификат потребуют от водителей и дипломатов.

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Сергей Бережной

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