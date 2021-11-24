США с января изменят правила въезда. COVID-сертификат потребуют от водителей и дипломатов

С 22 января 2022 года США введут обязательное наличие прививки от коронавируса не только для иностранных туристов, но и для граждан других государств, которые работают водителями грузовиков. Ограничения также коснуться представителей правительств других государств и сотрудников служб реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент США Джо Байден сказал, что правила по обязательной вакцинации для туристов останутся неизменными. COVID-сертификат будут проверять и у путешественников, которые прибывают в США на пароме.

Правила для американских граждан ужесточать не будут. Они по-прежнему смогут беспрепятственно въезжать в США, независимо от статуса их вакцинации. Необходимо будет сдать тест на коронавирус.

Администрация Байдена отсрочила введение обязательной вакцинации для водителей грузовиков-иностранцев, поскольку транспортное сообщение имеет большое значение для торговли в стране.

Пресс-секретарь группы независимых водителей-владельцев грузовых автомобилей Норита Тейлор назвала требования Белого дома примером того, "как ненужные правительственные распоряжения могут вынудить опытных владельцев-операторов и независимых водителей грузовиков уйти из бизнеса".

У Байдена настаивают, чтобы крупные предприятия потребовали от своих иностранных сотрудников обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19.

26 октября 2021 года США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности.

5 ноября ЕС согласовал удаление Украины из зеленого списка для путешествий в ЕС.

С 8 ноября этого же года США открыли границы для вакцинированных от коронавируса туристов из Европы и других стран.

Читайте также: Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.