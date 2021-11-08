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США открывают границы для туристов, вакцинированных от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 06:55
США открывают границы для туристов, вакцинированных от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: hrk.aero

США открывают границы для вакцинированных от коронавируса туристов из Европы и ряда других стран с 8 ноября 2021 года. Об этом сообщает BBC.

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Запрет снимается для туристов из 26 стран шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки и Ирана.

Разрешение касается всех, кто прошел полный курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm, Coronavac и Johnson&Johnson.

Помимо сертификата о полной вакцинации, туристы должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, взятого не более чем за три дня до поездки, либо справку о выздоровлении от COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Детям не требуется вакцинация, но все лица в возрасте от 2 до 17 лет должны будут пройти тест на коронавирус через три-пять дней после прибытия в США.

Границы США были закрыты для туристов почти два года.

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Денис Юдин
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США туризм вакцинация путешествия коронавирус COVID-19
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