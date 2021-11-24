Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца года вакцинировать 17 млн граждан
24.11.2021, 20:28
Вакцинация в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)
Украина в меморандуме с Международным валютным фондом обязалась до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса 17 миллионов граждан. Текст меморандума опубликован на сайте Министерства финансов.
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"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 миллионов человек до конца 2021 года", – говорится в меморандуме.
23 ноября Минздрав сообщил, что в Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 10 млн человек. Одной дозой привились почти 13 млн украинцев.
- За сутки 24 ноября в Украине выявили 14 325 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 729). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях
- По данным Госстата, коронавирус – третья самая частая причина смертей украинцев в январе-сентябре 2021-го после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
- Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. В последние дни число выздоровевших превышает количество новых заболевших.
- Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных от COVID-19 в желтых зонах.
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