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Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца года вакцинировать 17 млн граждан

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24.11.2021, 20:28
Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца года вакцинировать 17 млн граждан - Фото
Вакцинация в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Украина в меморандуме с Международным валютным фондом обязалась до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса 17 миллионов граждан. Текст меморандума опубликован на сайте Министерства финансов.

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"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 миллионов человек до конца 2021 года", – говорится в меморандуме.

23 ноября Минздрав сообщил, что в Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 10 млн человек. Одной дозой привились почти 13 млн украинцев.

Вадим Ребрина
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МВФ вакцинация коронавирус
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