Коронавирус. В Украине более 14 000 новых заболевших, Киев лидирует с большим отрывом

За сутки 24 ноября в Украине выявили 14 325 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 729). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 595 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 720), выздоровели – 29 044 (23 107), были госпитализированы – 4077 (2055).

По всей стране сделали 108 827 тестов (85 820). Методом ПЦР – 52 719 (38 099), ИФА – 11 343 (9034), экспресс-тестов на антиген – 44 765 (38 687).

Всего на утро 24 ноября в Украине зафиксировали 3 367 461 заболевшего COVID-19: умерли 82 913 человек, выздоровели – 2 825 641.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1743 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 1631);

Винницкая область – 659 (406);

Волынская – 581 (571);

Днепропетровская – 674 (1310);

Донецкая – 948 (929);

Житомирская – 341 (107);

Закарпатская – 403 (390);

Запорожская – 906 (847);

Ивано-Франковская – 525 (134);

Киевская – 795 (830);

Кировоградская – 162 (121);

Луганская – 336 (233);

Львовская – 511 (540);

Николаевская – 556 (481);

Одесская – 491 (439);

Полтавская – 1060 (1141);

Ровенская – 619 (516);

Сумская – 324 (255);

Тернопольская – 275 (99);

Харьковская – 562 (407);

Херсонская – 223 (94);

Хмельницкая – 808 (263);

Черкасская – 518 (585);

Черновицкая – 173 (171);

Черниговская – 132 (229).

Нет данных со временно оккупированного Крыму и части Донбасса.

По данным НАН, Украина прошла осенние пики заболеваемости и смертности от коронавируса.

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Марк Сировой

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