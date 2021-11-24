Коронавирус. В Украине более 14 000 новых заболевших, Киев лидирует с большим отрывом
За сутки 24 ноября в Украине выявили 14 325 заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 729). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 595 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 720), выздоровели – 29 044 (23 107), были госпитализированы – 4077 (2055).
По всей стране сделали 108 827 тестов (85 820). Методом ПЦР – 52 719 (38 099), ИФА – 11 343 (9034), экспресс-тестов на антиген – 44 765 (38 687).
Всего на утро 24 ноября в Украине зафиксировали 3 367 461 заболевшего COVID-19: умерли 82 913 человек, выздоровели – 2 825 641.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1743 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 1631);
Винницкая область – 659 (406);
Волынская – 581 (571);
Днепропетровская – 674 (1310);
Донецкая – 948 (929);
Житомирская – 341 (107);
Закарпатская – 403 (390);
Запорожская – 906 (847);
Ивано-Франковская – 525 (134);
Киевская – 795 (830);
Кировоградская – 162 (121);
Луганская – 336 (233);
Львовская – 511 (540);
Николаевская – 556 (481);
Одесская – 491 (439);
Полтавская – 1060 (1141);
Ровенская – 619 (516);
Сумская – 324 (255);
Тернопольская – 275 (99);
Харьковская – 562 (407);
Херсонская – 223 (94);
Хмельницкая – 808 (263);
Черкасская – 518 (585);
Черновицкая – 173 (171);
Черниговская – 132 (229).
Нет данных со временно оккупированного Крыму и части Донбасса.
- По данным НАН, Украина прошла осенние пики заболеваемости и смертности от коронавируса.
- В красной зоне карантина пока остаются Киев и 18 областей. Минздрав же хочет ужесточить карантин в желтой зоне для невакцинированных от коронавируса.
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