Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса – НАН
Украина прошла пик смертности осенней волны коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия наук в Facebook.
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По словам ученых, в последние две недели снижались все показатели эпидемии. В сравнении с пиковыми показателями на 53% снизилось количество позитивных ПЦР-тестов, на 30% – новых выявленных заболевших COVID-19, также на 30% – количество госпитализаций за сутки, на 19% – занятость коек, смертность – на 9%.
В НАН отмечают, что пик смертности был пройден позже всего – 8-12 ноября. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что смертность – это отложенный показатель, который может расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.
В НАН добавили, что заболеваемость идет на спад во всех регионах, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.
Ученые также предоставили оценку эффективности вакцинации в предотвращении госпитализации для отдельных возрастных групп. По их словам, она составила от 84% до 92% после полного курса прививок.
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- Этой осенью Украина несколько раз била рекорды смертности от коронавируса. Последний раз это было 10 ноября, тогда за сутки скончались 838 больных COVID-19.
- На утро 23 ноября в Украине более 10 млн человек вакцинировали от коронавируса двумя дозами.
- Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в желтых зонах.
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