Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса – НАН

Украина прошла пик смертности осенней волны коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия наук в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам ученых, в последние две недели снижались все показатели эпидемии. В сравнении с пиковыми показателями на 53% снизилось количество позитивных ПЦР-тестов, на 30% – новых выявленных заболевших COVID-19, также на 30% – количество госпитализаций за сутки, на 19% – занятость коек, смертность – на 9%.

В НАН отмечают, что пик смертности был пройден позже всего – 8-12 ноября. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что смертность – это отложенный показатель, который может расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.

В НАН добавили, что заболеваемость идет на спад во всех регионах, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Ученые также предоставили оценку эффективности вакцинации в предотвращении госпитализации для отдельных возрастных групп. По их словам, она составила от 84% до 92% после полного курса прививок.

Читайте также: Осложнение при COVID-19. Минздрав рассказал, как распознать тромбоз – список симптомов

Читайте также: Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.