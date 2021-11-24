UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса – НАН

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 06:38
Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса – НАН - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украина прошла пик смертности осенней волны коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия наук в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам ученых, в последние две недели снижались все показатели эпидемии. В сравнении с пиковыми показателями на 53% снизилось количество позитивных ПЦР-тестов, на 30% – новых выявленных заболевших COVID-19, также на 30% – количество госпитализаций за сутки, на 19% – занятость коек, смертность – на 9%.

В НАН отмечают, что пик смертности был пройден позже всего – 8-12 ноября. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что смертность – это отложенный показатель, который может расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.

В НАН добавили, что заболеваемость идет на спад во всех регионах, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Ученые также предоставили оценку эффективности вакцинации в предотвращении госпитализации для отдельных возрастных групп. По их словам, она составила от 84% до 92% после полного курса прививок.

Читайте также: Осложнение при COVID-19. Минздрав рассказал, как распознать тромбоз – список симптомов

Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса – НАН

Читайте также: Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рекорд смертность коронавирус пик COVID-19 нан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 