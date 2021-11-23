Осложнение при COVID-19. Минздрав рассказал, как распознать тромбоз – список симптомов

Распознать тромбоз, одно из осложнений при коронавирусной болезни COVID-19, можно по нескольким симптомам. Об этом говорится в публикации Минздрава в Facebook.

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В МОЗ объясняют, что тромбоз – это состояние, при котором в сосудах образуются сгустки крови, они могут быть как в венах, так и в артериях. Чаще всего тромбы формируются в глубокой вене ноги, они могут передвигаться по сосудам и попадать в легкие, где вызывают тромбоэмболию легочной артерии (ТЕЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЕЛА могут потенциально привести к смерти.

У тромбоза есть такие симптомы:

– боль и/или чувствительность в икре или бедре;

– отек ноги, стопы или лодыжки;

– покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Для ТЕЛА характерны такие симптомы: одышка, учащенное дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания.

Как сообщают в МОЗ, сейчас появляется все больше научных подтверждений, что у больных COVID-19 могут нарушаться функции сворачиваемости крови и возникновение тромбов. Минздрав призывает не медлить и вакцинироваться от COVID-19.

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В ведомстве также называют другие факторы риска возникновения тромбов: курение, употребление противозачаточных таблеток, варикоз, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, употребление алкоголя, длительное нахождение на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбоза в семье.

19 октября сообщалось, что в 8-й городской клинической больнице Львова за неделю трижды ампутировали конечности больным коронавирусом, у которых развился тромбоз.

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Марк Сировой

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