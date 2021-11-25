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ЕС поменяет правила въезда: сертификат только на 9 месяцев. Что еще нового – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 11:41
ЕС поменяет правила въезда: сертификат только на 9 месяцев. Что еще нового – Bloomberg - Фото
Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА

Сегодня, 25 ноября, Евросоюз порекомендует девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19 для поездок в блок, а также предложит уделять приоритетное внимание привитым путешественникам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на черновик документа.

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Другими словами, предполагается, что бустер (третья доза) потребуется по истечению девяти месяцев после второй дозы.

В качестве дополнительной меры предосторожности предложено внедрить обязательный ПЦР-тест для всех, кто привит одобренными ВОЗ, но пока не одобренными еврорегулятором ЕМА вакцинами, а также для выздоровевших.

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По данным агентства, Еврокомиссия призовет страны ЕС открыться с 10 января для всех, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ, а не только ЕМА.

Пересмотренные правила также, пишет Bloomberg, позволят путешествовать в ЕС детям 6-17 лет с отрицательным ПЦР-тестом, даже если они не вакцинированы. Страны ЕС могут потребовать дополнительного тестирования после въезда, карантина или самоизоляции.

Предложения будут направлены странам-членам на утверждение.

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Так как число случаев заболевания продолжает расти по всей Европе, с 1 марта ЕС намерен упразднить выпуск "белого списка" стран, откуда пускают всех путешественников независимо от статуса вакцинации. С весны откуда угодно въехать в блок смогут вакцинированные и выздоровевшие от COVID-19 путешественники с COVID-сертификатом ЕС или эквивалентным пропуском.

Правительства стран ЕС настаивают на том, чтобы блок сгладил различия в правилах въезда. В разных странах применяют разные подходы к тому, что и как долго считать действенным COVID-сертификатом, и что делать с бустерами.

Евгений Пилипенко
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