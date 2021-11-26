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ВОЗ назвала новый штамм коронавируса Омикрон

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 23:05
ВОЗ назвала новый штамм коронавируса Омикрон - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Новый штамм коронавируса, который проявился в Южной Африке, Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой "Омикрон". Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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ВОЗ квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как вызывающий беспокойство.

В организации подчеркнули, что новый штамм Омикрон имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР", – говорится в сообщении.

  • 25 ноября Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации касательно въезда в страны Евросоюза: с 10 января 2022 года туда будут пускать всех вакцинированных от коронавируса
  • Ранее сегодня Британия и Германия закрыли въезд из шести стран, в которых обнаружили подозрительный штамм коронавируса.

Читайте также: Что известно о новом штамме коронавируса B.1.1.529. Что говорят в мире и ВОЗ

Наталия Медведева
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ВОЗ коронавирус омикрон
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