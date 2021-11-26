ВОЗ назвала новый штамм коронавируса Омикрон
Новый штамм коронавируса, который проявился в Южной Африке, Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой "Омикрон". Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
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ВОЗ квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как вызывающий беспокойство.
В организации подчеркнули, что новый штамм Омикрон имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР", – говорится в сообщении.
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