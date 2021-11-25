ЕС меняет правила въезда: будут пускать всех вакцинированных от коронавируса

Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации касательно въезда в страны Евросоюза: с 10 января 2022 года туда будут пускать всех вакцинированных от коронавируса. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ЕС.

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Вакцинированными считаются люди, прошедшие полный курс вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения.

Путешественники, вакцинированные препаратом, одобренным ВОЗ, но не одобренным ЕМА, при въезде в страны ЕС дополнительно должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Также въезд предлагают разрешить выздоровевшим в течение 180 дней до поездки. Им также понадобится ПЦР-тест.

Вакцинированные путешественники должны завершить процесс вакцинации максимум за девять месяцев до въезда в ЕС или получить бустерную дозу.

Дети в возрасте от 6 до 17 лет будут иметь возможность путешествовать в ЕС с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным перед отъездом, даже если они не вакцинированы. Государства-члены могут потребовать дополнительного тестирования после прибытия, карантина или самоизоляции. Детям до 6 лет анализы и вакцинация не требуются.

С 1 марта 2022 года ЕС планирует полностью отказаться от перечня безопасных для въезда стран. С весны откуда угодно въехать в блок смогут вакцинированные и выздоровевшие от COVID-19 путешественники с COVID-сертификатом ЕС или эквивалентным пропуском.

Теперь предложения Еврокомиссии должны пройти утверждение на уровне Совета ЕС.

Вадим Ребрина

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