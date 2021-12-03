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Омикрон-штамм не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных – глава Минздрава ЮАР

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 10:21
Омикрон-штамм не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных – глава Минздрава ЮАР - Фото
Джо Пхаала (фото - National Department of Health South Africa, Facebook)

Новый штамм коронавируса омикрон вызывает преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных. Об этом заявил на брифинге Джо Пхаала, министр здравоохранения ЮАР, где впервые выявили новый вариант патогена.

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Министр рассказывал о результатах работы аналитической команды. Он отметил, что пока собрано не так много данных, однако есть предварительные выводы.

"Этот вариант действительно быстро распространяется, в том числе среди вакцинированных. Но болезнь протекает преимущественно в легкой форме, особенно среди вакцинированных", – сказал он.

По словам Пхаалы, заболевшие в ЮАР медики преимущественно болели в легкой форме, а большую часть среди госпитализированных составляют непривитые, в частности молодые люди в возрасте до 40 лет.

Он отметил, что в ЮАР за семь дней на 300% выросла заболеваемость коронавирусом, а коэффициент позитивных тестов от общего числа тестов составляет 22%.

"На этой стадии наблюдается тренд резкого роста заболеваемости. Но мы надеемся, что легкое течение болезни среди инфицированных останется доминирующим свойством", – сказал он.  

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ВАЖНО. Пока нет данных, что омикрон (B.1.1.529) может вызывать более тяжелое течение болезни, чем прежние штаммы, или что нынешние вакцины против него действуют хуже. Есть подозрения, что он более заразен. Ученые призывают ждать первых исследований, а не паниковать. Даже если омикрон не более патогенный, чем дельта, его возможная повышенная заразность приведет к увеличению числа заболевших в определенный отрезок времени, и, как следствие, тех, кому понадобится помощь. Другими словами, больницы снова будут переполнены, медики вынуждены будут вводить триаж – сортировку пациентов на оказание помощи по их шансам на выживание, и откладывать плановые процедуры/операции. 

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Марк Сировой
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