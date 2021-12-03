Омикрон-штамм не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных – глава Минздрава ЮАР
Новый штамм коронавируса омикрон вызывает преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных. Об этом заявил на брифинге Джо Пхаала, министр здравоохранения ЮАР, где впервые выявили новый вариант патогена.
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Министр рассказывал о результатах работы аналитической команды. Он отметил, что пока собрано не так много данных, однако есть предварительные выводы.
"Этот вариант действительно быстро распространяется, в том числе среди вакцинированных. Но болезнь протекает преимущественно в легкой форме, особенно среди вакцинированных", – сказал он.
По словам Пхаалы, заболевшие в ЮАР медики преимущественно болели в легкой форме, а большую часть среди госпитализированных составляют непривитые, в частности молодые люди в возрасте до 40 лет.
Он отметил, что в ЮАР за семь дней на 300% выросла заболеваемость коронавирусом, а коэффициент позитивных тестов от общего числа тестов составляет 22%.
"На этой стадии наблюдается тренд резкого роста заболеваемости. Но мы надеемся, что легкое течение болезни среди инфицированных останется доминирующим свойством", – сказал он.
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- 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Сегодня Украина закрывает въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
- В Украине пока не выявляли заражений штаммом омикрон, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако в стране он все равно появится, даже если закрыть границы, считает руководитель медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
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