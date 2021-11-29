Какие симптомы у заразившихся штаммом омикрон: отдельные данные из ЮАР и Шотландии

У шестерых шотландцев, которые заразились омикрон – новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, пока не отмечается серьезных симптомов COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер страны Джон Суинни, пишет The Guardian.

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"Признаков серьезного заболевания нет. Понятно, что ковид может перерасти в серьезное заболевание", – сказал он.

Однако, продолжает Суинни, на основании имеющихся на этом этапе данных "не похоже, чтобы омикрон приводил к более серьезному течению заболевания". Даже если такие оптимистичные предположения подтвердятся, "нужно сделать все возможное, чтобы попытаться подавить этот штамм и прервать его циркуляцию", добавил он.

Поскольку нет данных о возрасте, поле, вакцинальном статусе и другом об этой шестерке, не представляется возможным судить о патогенности омикрона "для всех".

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Вчера, 28 ноября, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, поднявшая тревогу по поводу омикрона, заявила AFP, что примерно у 30 ее пациентов с положительным ПЦР-тестом на этот вариант вируса проявились лишь легкие симптомы (даже у непривитых), и они полностью выздоровели без госпитализации.

У многих из молодых пациентов, однако, отмечался сильнейший упадок сил и утомляемость, заявила доктор из Претории. Кроме того, у них также были легкие мышечные боли, першение в горле и сухой кашель; лишь у некоторых была слегка повышенная температура.

ВАЖНО. Пока нет данных, что . Пока нет данных, что омикрон (B.1.1.529) может вызывать более тяжелое течение болезни, чем прежние штаммы, или что нынешние вакцины против него действуют хуже. Есть подозрения, что он более заразен. Ученые призывают ждать первых исследований, а не паниковать. Даже если омикрон не более патогенный, чем дельта, его возможная повышенная заразность приведет к увеличению числа заболевших в определенный отрезок времени, и, как следствие, тех, кому понадобится помощь. Другими словами, больницы снова будут переполнены, медики вынуждены будут вводить триаж – сортировку пациентов на оказание помощи по их шансах на выживание, и откладывать плановые процедуры/операции.

Кутзи посетовала, что СМИ перебарщивают с "рекламой" омикрона как страшилки, хотя пока нет данных о том, "утяжеляет" ли он течение болезни по сравнению с другими штаммами, облегчает или такой же.

Между тем, ученые предостерегают экстраполировать ее слова о "легких симптомах" на всех людей, ведь большинство из ее пациентов были молодыми мужчинами до 40 лет (чуть менее половины были вакцинированы).

ВОЗ вчера сообщил, что предварительные данные свидетельствуют, что с омикроном может быть повышенный риск повторного заражения – по сравнению с другими штаммами, " но информация об это ограничена ". Некторые СМИ истолковали это заявление ВОЗ как "омикрон более заразен для переболевших".

данные свидетельствуют, что с омикроном повышенный риск повторного заражения – по сравнению с другими штаммами, " ". Некторые СМИ истолковали это заявление ВОЗ как "омикрон более заразен для переболевших". В ЕС считают, что Pfizer должен адаптировать вакцину, если штамм омикрон будет опасным. Многие компании-производители вакцин уже начали готовиться к такому возможному повороту глобальной вакцинальной кампании.

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Евгений Пилипенко

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