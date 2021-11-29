Какие симптомы у заразившихся штаммом омикрон: отдельные данные из ЮАР и Шотландии
У шестерых шотландцев, которые заразились омикрон – новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, пока не отмечается серьезных симптомов COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер страны Джон Суинни, пишет The Guardian.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Признаков серьезного заболевания нет. Понятно, что ковид может перерасти в серьезное заболевание", – сказал он.
Однако, продолжает Суинни, на основании имеющихся на этом этапе данных "не похоже, чтобы омикрон приводил к более серьезному течению заболевания". Даже если такие оптимистичные предположения подтвердятся, "нужно сделать все возможное, чтобы попытаться подавить этот штамм и прервать его циркуляцию", добавил он.
Поскольку нет данных о возрасте, поле, вакцинальном статусе и другом об этой шестерке, не представляется возможным судить о патогенности омикрона "для всех".
Читайте также: Вакцины вызвали "ложное чувство безопасности", переживают в ВОЗ
Вчера, 28 ноября, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, поднявшая тревогу по поводу омикрона, заявила AFP, что примерно у 30 ее пациентов с положительным ПЦР-тестом на этот вариант вируса проявились лишь легкие симптомы (даже у непривитых), и они полностью выздоровели без госпитализации.
У многих из молодых пациентов, однако, отмечался сильнейший упадок сил и утомляемость, заявила доктор из Претории. Кроме того, у них также были легкие мышечные боли, першение в горле и сухой кашель; лишь у некоторых была слегка повышенная температура.
Кутзи посетовала, что СМИ перебарщивают с "рекламой" омикрона как страшилки, хотя пока нет данных о том, "утяжеляет" ли он течение болезни по сравнению с другими штаммами, облегчает или такой же.
Между тем, ученые предостерегают экстраполировать ее слова о "легких симптомах" на всех людей, ведь большинство из ее пациентов были молодыми мужчинами до 40 лет (чуть менее половины были вакцинированы).
- ВОЗ вчера сообщил, что предварительные данные свидетельствуют, что с омикроном может быть повышенный риск повторного заражения – по сравнению с другими штаммами, "но информация об это ограничена". Некторые СМИ истолковали это заявление ВОЗ как "омикрон более заразен для переболевших".
- В ЕС считают, что Pfizer должен адаптировать вакцину, если штамм омикрон будет опасным. Многие компании-производители вакцин уже начали готовиться к такому возможному повороту глобальной вакцинальной кампании.
Читайте также: Как защищает вакцина AstraZeneca. Хорошая новость о Т-клеточном иммунитете против "короны"
Комментарии