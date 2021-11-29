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Коронавирус. Pfizer должен адаптировать вакцину, если штамм омикрон будет опасным – ЕС

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 07:26
Коронавирус. Pfizer должен адаптировать вакцину, если штамм омикрон будет опасным – ЕС - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

По контракту с Европейским Союзом компании Pfizer и BioNTech обязана адаптировать свою вакцину, если новый штамм коронавируса омикрон окажется опасным. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Латвии Кариньшем Кришьянисом.

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Она отметила, что штамм омикрон вызывает беспокойство, однако пока данных о нем мало. Ученым надо еще две-три недели, чтобы оценить качество мутаций штамма.

Фон дер Ляйен напомнила, что летом ЕС подписал с Pfizer и BioNTech контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины. По ее словам, в нем есть положение: если штамм коронавируса начинает ускользать от иммунного ответа и становится сложным штаммом, Pfizer и BioNTech должны адоптировать к нему вакцину в течение 100 дней.

Пока же, говорит топ-чиновник ЕС, необходимо выиграть время. Первоочередным приоритетом остается вакцинация от коронавируса, также необходимо соблюдать карантинные ограничения (маски, гигиена, дистанция) и проводить секвенирование (определение штамма у заразившихся) и отслеживание контактов инфицированных.

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СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаев. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. 

Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

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Марк Сировой
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ЕС урсула фон дер ляйен вакцина коронавирус COVID-19 штамм Pfizer омикрон
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