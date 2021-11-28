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Британия созывает заседание министров здравоохранения стран G7 из-за омикрон-варианта

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 23:31
Британия созывает заседание министров здравоохранения стран G7 из-за омикрон-варианта - Фото
Фото: pixabay.com

Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса. Об этом сообщает DW.

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Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения омикрон-варианта коронавируса – каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.

28 ноября органы здравоохранения Нидерландов сообщили, что выявили по меньшей мере 13 случаев инфицирования новым вариантом коронавируса среди пассажиров двух самолетов, прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Два случая инфицирования новым вариантом коронавируса зафиксировали в Дании.

Также в Германии подтвердился третий случай инфицирования омикрон-вариантом. Инфицированный путешественник прибыл в страну из ЮАР.

Ученые зафиксировали признаки того, что новый штамм распространяется быстрее дельта-варианта. Кроме того, он может вызывать большую нагрузку на иммунную систему человека.

Читайте также: ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы при назывании нового штамма коронавируса

Вадим Ребрина
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Великобритания g7 коронавирус омикрон
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