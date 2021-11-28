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ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы при назывании нового штамма коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 22:26
ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы при назывании нового штамма коронавируса - Фото
Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)

Всемирная организация здравоохранения объяснила, почему пропустила две буквы греческого алфавита при назывании нового штамма коронавируса. Об этом пишет Associated Press.

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Как известно, ВОЗ использует греческий алфавит при маркировке вариантов вируса. Последний штамм был назван 12-й буквой алфавита "мю".

Зафиксированный недавно в Южной Африке штамм коронавируса назвали "омикрон", хотя после "мю" идут буквы "ню" и "кси", и только после них – "омикрон".

В комментарии ВОЗ, предоставленном AP, организация объяснила, что "ню" легко спутать с "новым" по-английски, а "кси" не использовалась, "потому что это распространенная фамилия". Агентство отмечает, что ранее в соцсетях высказывалось предположение, что "кси" (в английском – xi) пропустили, чтобы не обидеть лидера КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping).

"Передовая практика агентства для обозначения болезней предлагает избегать причинения оскорблений любому человеку, культурным, социальным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам", – говорится в заявлении ВОЗ.

Вадим Ребрина
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ВОЗ коронавирус омикрон
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