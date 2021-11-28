ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы при назывании нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объяснила, почему пропустила две буквы греческого алфавита при назывании нового штамма коронавируса. Об этом пишет Associated Press.

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Как известно, ВОЗ использует греческий алфавит при маркировке вариантов вируса. Последний штамм был назван 12-й буквой алфавита "мю".

Зафиксированный недавно в Южной Африке штамм коронавируса назвали "омикрон", хотя после "мю" идут буквы "ню" и "кси", и только после них – "омикрон".

В комментарии ВОЗ, предоставленном AP, организация объяснила, что "ню" легко спутать с "новым" по-английски, а "кси" не использовалась, "потому что это распространенная фамилия". Агентство отмечает, что ранее в соцсетях высказывалось предположение, что "кси" (в английском – xi) пропустили, чтобы не обидеть лидера КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping).

"Передовая практика агентства для обозначения болезней предлагает избегать причинения оскорблений любому человеку, культурным, социальным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам", – говорится в заявлении ВОЗ.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

В ЕС опубликовали рекомендации в связи с новым штаммом.

Вадим Ребрина

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