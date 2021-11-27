Великобритания вводит дополнительные ограничения в связи с омикрон-штаммом коронавируса

С 29 ноября Великобритания вводит дополнительные противоэпидемические ограничения в связи с появлением и началом распространения нового варианта короанвируса, получившего название омикрон. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC.

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По словам Джонсона, со следующей недели, в рамках ряда мер, направленных на борьбу с новым вариантом COVID-19 – омикрон, в магазинах и в общественном транспорте снова станет обязательным ношение защитных масок.

Будут введены ПЦР-тесты для всех, кто въезжает в Великобританию, а всем, кто контактировал с заразившимися омикрон-штаммом, придется самоизолироваться, даже если они полностью вакцинированы.

Такое решение британских властей вызвано тем, что в стране выявили два случая заражения омикроном – оба связаны с поездками в Южную Африку.

Премьер-министр Великобритании отметил, что несмотря на это, Рождество будет значительно лучше, чем в 2020 году.

Он назвал дополнительные меры временными и предупредительными и сказал, что они будут пересмотрены через три недели – к этому времени должна появиться более подробная информация об эффективности вакцин.

Министру здравоохранения поручили попросить экспертов рассмотреть возможность ускорения увеличения количества бустеров, включая сокращение промежутка между второй дозой вакцины и ревакцинацией.

СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаев. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

Вчера, 26 ноября, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса "омикрон" и отнесла его в категорию вызывающих беспокойство.

В тот же день о закрытии границ для людей из южноафриканских стран объявили Германия и Великобритания.

На следующий день это сделали еще несколько стран.

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Наталия Медведева

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