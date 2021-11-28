Омикрон. В ЕС опубликовали рекомендации в связи с новым штаммом коронавируса

Новый штамм коронавируса омикрон потенциально может распространяться быстрее других патогенов и быть более устойчивым к иммунному ответу, поэтому следует соблюдать ряд рекомендаций. Об этом сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

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В Центре отмечают, что сейчас есть значительная неопределенность по вопросам передачи нового штамма, эффективности против него вакцин и риска повторных инфекций. Однако его мутационный профиль позволяет полагать, что возможно частичное ускользание штамма от иммунного ответа.

В ECDC считают высоким риск распространения омикрона в Европе и рекомендуют:

– Проводить геномный контроль – выявлять случаи заражения этим штаммом, чтобы отслеживать тенденции и вырабатывать меры сдерживания;

– Избегать поездок в страны, где был зафиксирован омикрон, расширять тестирование и отслеживать контакты инфицированных;

– Первостепенно вакцинировать непривитых и тех, кто не получил вторую дозу;

– Рассмотреть возможность бустерной вакцинации людей старше 40 лет, с приоритетом групп риска. Затем рассмотреть возможность вакцинации бустерной дозой взрослых категории 18+ через шесть месяцев после первого курса прививок.

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СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаев. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

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Марк Сировой

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